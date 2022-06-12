Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 ⚡ Обстріли міст України 🌱 Трійця 2022 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день спокус

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 червня, 05:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Дів настає вдалий період для оновлення, а Риби можуть задумувати бажання
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 13 червня , настає непростий день спокус, коли людям складно опиратися своїм заповітним бажанням. Астрологи радять цю місячну добу постаратися тримати свої емоції під контролем.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 13 червня для Овнів: сьогоднішній день зовсім не підходить для тривалих поїздок. Постарайтеся не віддалятися від важливих для вас людей – як у сім'ї, так і в бізнесі. Проявіть обережність із технікою.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Тельців: цей день пройде вдало, хоча можливе відхилення від планів. На вас чекає зустріч із людиною з минулого, яка воскресить колишні спогади та давно минулі події.

Реклама

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Близнят: хоч як би не було важко це зробити, але головна порада Близнятам – менше говорити і тримати язик за зубами. Вам нема про що спілкуватися з конфліктними людьми.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Гороскоп на 13 червня для Раків: постарайтеся відвернути увагу від нагальних справ і присвятити більше часу творчому розвитку. Це принесе користь, причому не лише вам. Дослухайтеся сигналів організму.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Лева: сьогодні вам буде корисно не замикатися в собі, а більше спілкуватися з людьми. Так ви зможете подолати нудьгу, що насувається. А ще побалуйте себе чимось смачним.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Дів: сьогодні настає сприятливий період для оновлення та перезавантаження у багатьох галузях – у роботі, стосунках, або просто досить зробити перестановку в домі.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Терезів: зірки попереджають, що ваші сімейні проблеми вам доведеться вирішувати терміново – часу дуже мало. Отже, перегляньте свої життєві пріоритети.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 13 червня для Скорпіонів: сьогодні важливо прислухатися до потреб вашого партнера – дається взнаки загальна втома. Фінансові надходження корисно направити на розвиток бізнесу.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Стрільців: незважаючи на те що вам доведеться з головою поринути у вирішення певних питань та клопоти, ви залишитеся задоволені результатом. Не давайте приводу для ревнощів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Козорогів: щоб уберегтися від фінансового краху та не влазити в борги, вам доведеться включити режим економії. Намагайтеся поберегти нерви та менше вникати в новини та політику.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Водоліїв: ви можете постраждати через неправильні дії колег. Ваше роздратування через це може розвинутись у серйозний конфлікт, але це зовсім не те, що вам потрібно.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Риб: сьогодні ви заслужили нагороду, тож можете побалувати себе. Чого б вам хотілося? Бажання мають здійснюватися, хоча б інколи. Головне – не захоплюйтесь алкоголем.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 13-19 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони одружуються раніше за всіх
Люблячі знаки зодіаку
Овен
Овен
Козоріг
Козоріг
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
13 – 19 червня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Як зварити розсипчастий рис
Дізнатися
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Іменини у червні
Як привітати?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти