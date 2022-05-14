Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку: день спокус

Близнята захопляться процесом навчання, а плани Стрільців можуть здійснитися.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Згідно з місячним календарем, сьогоднішня субота, 14 травня , стане для більшості знаків зодіаку своєрідним тестом на прояв сили волі. Це буде день спокус, коли люди слабо контролюють свої бажання.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 14 травня для Овнів: цього дня вам буде властиво закопатися в проблеми, які ви самі ж і вигадали. Намагайтеся переключитися на щось приємне – це набагато корисніше, ніж сидіти та страждати.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Тельців: Сьогоднішній вихідний добре підходить для дружнього спілкування, особливо з тими, з ким ви давно не бачилися. А ось нове знайомство, ймовірно, переросте у серйозні стосунки.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Близнят: незважаючи на вихідний, вам буде корисно зайнятися навчанням та накопиченням нових знань. Цей багаж не важкий, носити не доведеться, зате він стане вам у нагоді в найближчому майбутньому.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 14 травня для Раків: якщо перед вами постане проблема вибору, більше довіряйте своєму внутрішньому голосу. У вас добре розвинена інтуїція і вона не підведе. А ось плани на день доведеться змінити.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Лева: не варто йти на відкритий конфлікт, навіть якщо ви впевнені у своїй правоті. Вам краще перечекати, поки бурхливі емоції самі вляжуться. Зберігайте нерви – і свої, і близьких людей.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Дів: ви надто серйозні, а це не найкращий вибір для вихідного дня. Якщо ви хочете порозумітися з коханою людиною, то увімкніть своє почуття гумору і простіше ставтеся до життя.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Терезів: сьогодні слушний час, щоб відмовитися від шкідливих звичок, особливо, якщо ви давно це планували. Зосередьтеся на своєму внутрішньому світі – це буде корисно.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 14 травня для Скорпіонів: цього дня можна не метушитися, нікуди не поспішати, а залишитися вдома та присвятити свій вихідний приємним спогадам. Іноді хочеться побути наодинці зі своїми думками.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Стрільців: слушний день, щоб зайнятися плануванням життя на найближче майбутнє. Вашим бажанням судилося здійснитися. Потрібно лише докласти зусиль, і у вас все вийде.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Козорогів: згадайте та проаналізуйте свої минулі помилки. Іноді їх припускаються, щоб не повторювати у майбутньому. Це стане для вас гарним уроком, додасть досвіду та професіоналізму.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Водоліїв: у вашому оточенні можуть з'явитися люди, які будуть вас напружувати або дратувати. Цього дня ви навряд чи стримаєте свої емоції, а тому не варто спілкуватися з ними.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 14 травня для Риб: частину вихідного дня доведеться присвятити виконанню домашніх обов'язків. Але нехай вони вас не лякають – очі бояться, а руки роблять. Просто візьміть собі когось у помічники.

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