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Гороскоп на 15 травня для всіх знаків зодіаку: гармонійний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 травня, 05:05
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Ракам корисно зайнятися здоров'ям, а Козорогам захочеться оновлення.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня неділя, 15 травня , стане днем гармонії та єднання внутрішнього світу із зовнішнім. В цю місячну добу більшість знаків зодіаку перебуватимуть у лінивому спокої та позитивному настрої.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 15 травня для Овнів: сьогодні вас можуть попросити про допомогу близькі чи родичі. Навіть якщо вам доведеться чимось пожертвувати, намагайтеся не відмовити їм і не залишити в біді.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Тельців: вдома завжди знайдеться багато невідкладних справ. Вам буде набагато простіше і швидше з ними впоратися, якщо частину своїх обов'язків ви доручите членам сім'ї – всім потроху.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Близнят: досить літати у хмарах. Хоч іноді спускайтесь на землю. Зверніть увагу на побажання коханої людини. Ситуація незабаром стане дзеркальною, коли вам буде щось потрібно від неї.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 15 травня для Раків: настає відповідний період для зміцнення імунітету. Не пускайте все на самоплив, коли справа стосується здоров'я. Свіже повітря благотворно вплине на стан загалом.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Лева: сьогодні очікуються непередбачені фінансові витрати. Вам доведеться витратитися на сім'ю та будинок. Але ж ви розумієте, що це необхідні капіталовкладення.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Дів: щоб позбутися стресу, постарайтеся сьогодні переключитися з набридлого клопоту на планування подальших справ для всієї родини. Це у вас вийде краще, ніж рутина.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Терезів: цей вихідний сприятливо присвятити благоустрою свого життєвого простору. У вас будуть свербіти руки зробити ремонт або хоча б перестановку меблів. Не втручайтесь у чужі справи.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 15 травня для Скорпіонів: сьогодні вас підстерігають суто побутові неприємності. Поломки, неполадки, непередбачені ситуації – всього цього можна уникнути, якщо дотримуватися техніки безпеки.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Стрільців: відмовтеся сьогодні від поїздок, по можливості проведіть цей день разом із сім'єю та ближче до дому. Погодьтеся, всі важливі справи можуть зачекати, а рідні та кохані люди – ні.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Козорогів: вам захочеться оновлення – чи то іміджу, чи простору навколо себе. Не відмовляйте собі в маленьких насолодах і навіть можете замахнутися на серйозні придбання.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Водоліїв: сьогодні у вас буде емоційно насичений та ненудний день. Ви метатиметеся між конфліктуючими родичами та романтичним настроєм з коханою людиною.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 15 травня для Риб: зірки радять вам зайнятися собою, щоб виглядати на всі сто, якщо хочете привернути увагу людини, що вас цікавить, і отримати компліменти протилежної статі.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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