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Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день затемнення та повні

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16 травня, 05:00
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Леви можуть випадково когось образити, а Водолії можуть постраждати через розсіяність.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Навіть повне затемнення місяця і остання весняна повня не здатні зіпсувати цей день. Прийдешній понеділок, 16 травня , можна сміливо назвати місячною добою внутрішньої свободи та розкутості, коли можна і навіть потрібно задуматися про своє життя

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 16 травня для Овнів: вам сьогодні належить відстоювати свої права, незважаючи ні на що, і боротися з несправедливістю. Головне не здаватися і нікому не поступатись – тоді є шанс здобути перемогу.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Тельців: спілкування з новими людьми і бізнес-партнерами пройде у вас цілком успішно. Якщо переговори не зірвуться, незабаром ви зможете розраховувати на відчутний прибуток.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Близнят: ваші давні пошуки, нарешті, увінчаються успіхом. Намагайтеся розглянути відповідь на запитання, яке давно вас цікавить – насправді воно лежить на поверхні.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 16 травня для Раків: не варто відмовлятися від протягнутої руки допомоги, тим більше якщо ви цього потребуєте. Ваша гордість зараз недоречна. Мабуть, хтось хоче віддячити вам за надану раніше послугу.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Лева: думайте, що говорите, і стежте за своїми висловлюваннями, щоб не образити близьку людину. Знайдіть п'ятихвилинку для релаксу – спілкування з природою допоможе відновити енергію.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Дів: сьогодні чужі поради виявляться, як мінімум, марними і тільки зб'ють вас з пантелику. Ви без сторонньої допомоги знаєте, що потрібно робити. Постарайтеся усамітнитися в тиші та спокої.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Терезів: зірки попереджають, щоб ви були готові до несподіваних перевірок чи випробувань цього дня. Ближче до вечора можете влаштувати собі свято і поласувати смачненьким.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 16 травня для Скорпіонів: сьогоднішній день може принести розбіжності з оточуючими людьми. Відкиньте егоїзм і подумайте про свою поведінку – причина конфліктів криється саме у вас.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Стрільців: не потрібно приймати необдуманих рішень у день затемнення та повні. У вас з'явиться можливість цікавого заняття та додаткового заробітку. Не проґавте свій шанс.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Козорогів: непоганий час для саморозвитку та реалізації новаторських ідей. Майте на увазі, що вам краще не виконувати, а керувати всіма процесами. Це принесе користь спільній справі.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Водоліїв: вам варто розібратися з документами та всюди навести порядки. Через свою неуважність ви ризикуєте нарватися на неприємності та упустити свою вигоду й прибуток.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 16 травня для Риб: сьогодні ваше давнє минуле зненацька нагадає про себе. Тримайте свої секрети при собі. У любовній сфері можлива інтрига – не провокуйте конфлікт ні з ким.

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