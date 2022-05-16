Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: день затемнення та повні

Навіть повне затемнення місяця і остання весняна повня не здатні зіпсувати цей день. Прийдешній понеділок, 16 травня , можна сміливо назвати місячною добою внутрішньої свободи та розкутості, коли можна і навіть потрібно задуматися про своє життя
Овен
Гороскоп на 16 травня для Овнів: вам сьогодні належить відстоювати свої права, незважаючи ні на що, і боротися з несправедливістю. Головне не здаватися і нікому не поступатись – тоді є шанс здобути перемогу.
Телець
Гороскоп на 16 травня для Тельців: спілкування з новими людьми і бізнес-партнерами пройде у вас цілком успішно. Якщо переговори не зірвуться, незабаром ви зможете розраховувати на відчутний прибуток.
Близнята
Гороскоп на 16 травня для Близнят: ваші давні пошуки, нарешті, увінчаються успіхом. Намагайтеся розглянути відповідь на запитання, яке давно вас цікавить – насправді воно лежить на поверхні.
Рак
Гороскоп на 16 травня для Раків: не варто відмовлятися від протягнутої руки допомоги, тим більше якщо ви цього потребуєте. Ваша гордість зараз недоречна. Мабуть, хтось хоче віддячити вам за надану раніше послугу.
Лев
Гороскоп на 16 травня для Лева: думайте, що говорите, і стежте за своїми висловлюваннями, щоб не образити близьку людину. Знайдіть п'ятихвилинку для релаксу – спілкування з природою допоможе відновити енергію.
Діва
Гороскоп на 16 травня для Дів: сьогодні чужі поради виявляться, як мінімум, марними і тільки зб'ють вас з пантелику. Ви без сторонньої допомоги знаєте, що потрібно робити. Постарайтеся усамітнитися в тиші та спокої.
Терези
Гороскоп на 16 травня для Терезів: зірки попереджають, щоб ви були готові до несподіваних перевірок чи випробувань цього дня. Ближче до вечора можете влаштувати собі свято і поласувати смачненьким.
Скорпіон
Гороскоп на 16 травня для Скорпіонів: сьогоднішній день може принести розбіжності з оточуючими людьми. Відкиньте егоїзм і подумайте про свою поведінку – причина конфліктів криється саме у вас.
Стрілець
Гороскоп на 16 травня для Стрільців: не потрібно приймати необдуманих рішень у день затемнення та повні. У вас з'явиться можливість цікавого заняття та додаткового заробітку. Не проґавте свій шанс.
Козоріг
Гороскоп на 16 травня для Козорогів: непоганий час для саморозвитку та реалізації новаторських ідей. Майте на увазі, що вам краще не виконувати, а керувати всіма процесами. Це принесе користь спільній справі.
Водолій
Гороскоп на 16 травня для Водоліїв: вам варто розібратися з документами та всюди навести порядки. Через свою неуважність ви ризикуєте нарватися на неприємності та упустити свою вигоду й прибуток.
Риби
Гороскоп на 16 травня для Риб: сьогодні ваше давнє минуле зненацька нагадає про себе. Тримайте свої секрети при собі. У любовній сфері можлива інтрига – не провокуйте конфлікт ні з ким.
Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.