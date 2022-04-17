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Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день свободи та розкутості

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17 квітня, 05:00
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Близнята нарешті відпочинуть, а Стрільцям буде потрібна підтримка.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Крім Вербної неділі, що відзначається сьогодні, 17 квітня , цієї місячної доби настає день внутрішньої свободи та розкутості. Зірки кажуть, саме час зупинитися, перевести подих, замислитися над своїм життям, підкоригувати плани і просто відпочити.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 квітня для Овнів: ви давно хотіли почитати чи переглянути фільм? День сприяє приємному проведенню часу. Проведіть цей вихідний, займаючись давно відкладеними приємними справами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 17 квітня для Тельців: щоб не піддатися песимізму, зверніть увагу на проблеми оточуючих. Допомагаючи їм, ви допоможете собі. Зателефонуйте рідним, підтримайте їх словом і ділом – це потрібно всім вам.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 квітня для Близнят: домашні справи, що накопичилися за тиждень, нікуди не подінуться. А розібравшись із ними, ви з чистою совістю зможете відпочити. Не ігноруйте підозрілих сигналів організму.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 квітня для Раків: сплануйте свій день так, щоб часу вистачило не лише на родичів, а й на особисті справи. Якщо не хочете зіпсувати недільний настрій, намагайтеся не вирішувати чужих проблем.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 17 квітня для Лева: день хороших новин і позитивного настрою. На вас наринуть спогади минулого. Вам вирішувати, добре це чи погано. Не скупіться ділитися доброю енергетикою з близькими.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 квітня для Дів: якщо хочете отримати бажане, за нього доведеться поборотися, даремно нічого не дається. Відпочинок – це добре, але не забувайте про свої домашні обов'язки. Візьміть участь у житті сім'ї.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 квітня для Терезів: ваш настрій цього дня безпосередньо залежатиме від створеного вами ж затишку у домі та в сім'ї. Вам не завадить легкий флірт, що допоможе підняти самооцінку.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 17 квітня для Скорпіонів: ви так втомилися від напливу новин, що у вихідні захочеться щось кардинально поміняти у своєму житті. Можливо, доведеться змінити свої плани заради близької людини.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 17 квітня для Стрільців: господарські питання, що накопичилися, зваляться на вас відразу. Але за допомогою сім'ї ви доволі швидко все вирішите. І ще залишиться кілька зайвих годин на процедури догляду за тілом.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 квітня для Козорогів: проблеми близьких людей без вас не вирішаться. Якщо ви хотіли змін у житті або навколишньому просторі – настав слушний день для початку їх реалізації.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 17 квітня для Водоліїв: Постарайтеся урізноманітнити свій день. Прислухайтеся до власних бажань та потреб організму. День буде вдалим для прояву спонтанної творчості і талантів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 квітня для Риб: вам доведеться частину вихідного витратити на побутові питання. Але без цього немає комфорту. Ваша мудрість і вроджене почуття такту допоможуть запобігти бурі, що насувається в сім'ї.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.

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