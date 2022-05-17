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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: таємничий день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 травня, 05:05
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Діва зможе постати у вигідному світлі, а Рибам вкажуть на їхні недоліки.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вівторок, 17 травня , на думку астрологів – це місячний день, що допомагає прояву внутрішньої сутності людей. Повною мірою ще відчувається повня і місячне затемнення 16 травня. Багато знаків зодіаку будуть здатні відкрити таємні куточки свідомості.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 17 травня для Овнів: сьогодні намагайтеся уникати необдуманих кроків, інакше ситуація може вийти з-під контролю. Також не варто кудись їхати – всі питання можна вирішити на місці.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Тельців: цей день подарує вам нові враження, тільки встигайте йти назустріч. Не бійтеся – вони будуть приємними та запам'ятаються надовго. Вам буде корисно завести щоденник.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Близнят: від вас сьогодні потрібна концентрація уваги та повне зосередження на роботі. При цьому вам легко даватиметься рішення навіть найскладніших і найзаплутаніших завдань.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 17 травня для Раків: якщо у вас виникли фінансові труднощі, краще одразу увімкніть режим економії. Так ви зможете вберегтися від нерозумних витрат і згодом ні від кого не залежатимете.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Лева: не тримайте у собі свої приховані таланти. Ви можете поділитися творчими планами з колегами, і тоді всі разом ви швидше вирішите поставлене перед вами завдання.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Дів: сьогоднішній день підходить для серйозних переговорів. Відкладіть жарти убік. Головне, щоб ви змогли виглядати солідно, переконливо та справити враження на партнерів.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Терезів: вам буде корисно більше часу приділити плануванню. Воно може стосуватися як спільного бізнесу, так і відпочинку у компанії друзів. Ви отримаєте надійний фундамент для діяльності.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 17 травня для Скорпіонів: сьогодні вам напрочуд легко будуть даватися нові знання та відомості. Постарайтеся не прогаяти цей цінний час і витратити весь день на навчання новій справі.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Стрільців: день буде сповнений сюрпризів, особливо у сфері роботи та бізнесу. Багато які з них будуть приємним. Не відмовляйтеся, якщо вам надійде цікава пропозиція.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Козорогів: приготуйтеся відкоригувати свої плани на день, бо ситуація зміниться. Замість власного особистого життя вам доведеться вирішувати чужі питання та влаштовувати чиєсь щастя.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Водоліїв: можете не розраховувати, що людина, яка дала вам обіцянку, дотримається свого слова. Найімовірніше, вона про це взагалі забуде. Тож не соромтеся нагадати про себе.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 17 травня для Риб: сьогодні на вас чекають розбіжності та непорозуміння. Нікого не звинувачуйте, тому що причина цієї ситуації криється виключно у вас. Намагайтеся проаналізувати свої недоліки.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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