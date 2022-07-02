Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день спокус

Овни, чекайте на приємні новини, а ось Терезам краще остерігатися шахраїв.

Гороскоп на сьогодні

Прийдешня субота, 2 липня принесе із собою безліч спокус, перед якими дуже складно втриматися. Астрологи не дарма називають цю місячну добу днем гріхопадіння – дивіться, не пошкодуйте про свою поведінку.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 2 липня для Овнів: Сьогоднішній день принесе новину, яка викличе і нерозуміння, і здивування, і захоплення водночас – вам вирішувати, чого хочеться більше. Взагалі на вас чекає приємний вихідний.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Тельців: вам доведеться витримати невелике розумове зусилля – і ви будете на коні. Залишилося тільки вигадати, в якому напрямку варто робити цей мозковий штурм.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Близнят: якщо не хочете заробити стрес і зануритися у депресняк, дайте вихід своїй невгамовній енергії. Тоді все пройде доволі швидко та абсолютно безболісно.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 2 липня для Раків: все, чим вам сьогодні належить займатися, буде ґрунтуватися на досвіді попередніх поколінь. Тож якщо у когось виникнуть до вас претензії — надсилайте їх до першоджерел.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Лева: нетипова для вас нерішучість сьогодні може врятувати вас від дурної помилки. Не поспішайте, слухайте свою інтуїцію, а перш ніж діяти, обмірковуйте всі ходи та можливості.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Дів: зірки радять сьогодні не занурюватися в себе, а віддатися на волю почуттям. Можна навіть не своїм, якщо не боїтеся наслідків. Головне – тримайте ситуацію під контролем, хоча це й складно.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Терезів: скасуйте на сьогодні всі фінансові маніпуляції, тому що велика ймовірність зробити велику, але безглузду витрату. Потім ви серйозно пошкодуєте, але грошей не повернути.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 2 липня для Скорпіонів: від вашої поведінки сьогодні залежатиме дуже багато справ наступного тижня. Тож постарайтеся бути дуже уважними, але при цьому не відлякніть успіх.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Стрільців: приділіть цього вихідного хоча би трохи часу обмірковуванням детальних планів на найближчий час. Цей день не повинен закінчитись на сумній ноті.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Козорогів: сьогодні ви на свій подив виявите, що ви слабкі та апатичні. Самостійно нічим не займайтеся, але змусіть ворушитися інших, слабкість – це теж зброя.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Водоліїв: як не дивно, вас ніхто не критикуватиме і не суперечитиме вашій думці. Навпаки, будь-яка ваша дія сьогодні буде сприйнята як єдино правильна.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 2 липня для Риб: хтось неусвідомлено заважає вам робити те, що хочеться у законний вихідний. Намагайтеся зберегти об'єктивність і ні на кого не злитися, навіть якщо в душі розбушувалися емоції.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 27 червня – 3 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.