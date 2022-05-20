Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку: духовний день

Близнятам краще тримати свої секрети при собі, а у Стрільців буде насичений день.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня п'ятниця, 20 травня , на думку астрологів, буде легким місячним днем духовного зростання та перемоги. Багатьом людям буде все під силу, і вони зможуть упоратися із будь-якими завданнями.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 20 травня для Овнів: зірки намагаються застерегти вас від обману – прислухайтеся до порад. Також бережіть свої цінні речі – день загрожує махінаціями, дрібними та великими неприємностями.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Тельців: не варто розпилятися через дрібниці сьогодні. Краще оберіть собі одне заняття до душі і присвятіть йому весь трудовий день. А відпочити ви ще встигнете у майбутні вихідні.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Близнят: якщо ви розкриєте перед чужими людьми свої таємниці, то ризикуєте стати центром глузувань. Вас можуть розкритикувати, а це сильно знизить вашу самовпевненість.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 20 травня для Раків: удача вас супроводжуватиме, і на вашому боці опиняться однодумці. Тож вам вдасться втілити у життя навіть найнереальніші ідеї та бажання – дерзайте.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Лева: сьогодні не вдалий час для самовпевнених заяв. Краще прислухайтеся до чужих порад, хоч вони й можуть, на перший погляд, здатися вам безглуздими та дивовижними.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Дів: зверніть увагу на стан свого здоров'я і не запускайте можливий початок хвороби. Організм не дарма надсилає вам сигнали. Але при цьому не піддавайтеся зайвій недовірливості.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Терезів: якщо ви застосуєте у ділі своє вміння вести бесіди і привертати увагу людей – це допоможе завоювати авторитет. Що із ним робити далі, ви й самі знаєте.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 20 травня для Скорпіонів: сьогодні ви можете дозволити собі розслабитися і нікуди не поспішати, бо зайва метушня швидко виб'є з колії, особливо напередодні довгоочікуваних вихідних. Стережіться протягів.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Стрільців: на вас чекає насичений враженнями день. Майте на увазі, що не всі вони будуть приємними, доведеться і понервувати. Якщо вас осяє творчий порив, не відкладайте.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Козорогів: уникайте розбіжностей та конфліктів із оточуючими – колегами, друзями, родичами та близькими вам людьми, бо образи цього дня можуть запам'ятатися надовго.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Водоліїв: Постарайтеся сьогодні нікуди не поспішати. Тільки так ви встигнете зробити все, що планували раніше. Не бійтеся відстоювати свою позицію, якщо цілком у ній упевнені.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 20 травня для Риб: у вас настає сприятливий період для покупок про запас і поповнення запасів. Ви знайдете те, що хотіли, і придбання цього дня будуть вдалими та якісними.

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