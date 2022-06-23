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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: День оновлення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 червня, 05:05
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Левам доведеться відволіктися на несподівану зустріч, а Водолії отримають порцію критики.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 23 червня , настане місячна доба, яку сприятливо провести, займаючись новими справами Астрологи називають цей день періодом мудрості та сили, головне – застосувати їх у правильному руслі.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 червня для Овнів: сьогодні будьте готові, не роздумуючи, прийняти пропозицію, яка вам надійде від друзів. Вона принесе зиск і до того ж подарує незабутні враження.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Тельців: не обговорюйте ні з ким свої особисті проблеми ні сьогодні, ні найближчим часом. Ви можете з усіма справами впоратися самостійно без зайвих розпитувань та жалю.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Близнят: приймаючи важливе рішення, відкиньте у бік свої емоції – на них іще знайдеться час, але тільки в інший день. Краще замість них включити логіку та здоровий глузд.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 червня для Раків: сьогодні вам доведеться приділити увагу вирішенню накопичених робочих питань. Якщо ви не справляєтеся самі, залучіть на допомогу колег. Але не пускайте ситуацію на самоплив.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Лева: сьогоднішня несподівана зустріч на певний час відверне вас від роботи. Так що вам доведеться її наздоганяти. А за отримане задоволення доведеться платити, але необов'язково грошима.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Дів: сьогодні постарайтеся запам'ятати свої сни, бо вони можуть бути віщими. Це ваша підсвідомість шле сигнали, щоб уберегти вас від неприємностей або попередити про щось важливе.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Терезів: цей день не підходить для прийняття відповідальних рішень, пов'язаних із роботою чи нерухомістю. Натомість це добрий період для розвитку романтичних стосунків.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 23 червня для Скорпіонів: не варто нічого планувати, тому що ви не зможете це здійснити з не залежних від вас причин. Ви здатні вплинути лише на власні запити та апетити.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Стрільців: самі того не підозрюючи, ви виявите, що у вас раптом відкрилося друге дихання, і почали працювати альтернативні рішення та нестандартні підходи до ситуацій.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Козорогів: якщо у цей день у вас виникнуть розбіжності з колективом на роботі чи вдома, зірки рекомендують нічого не боятися, а проявити твердість характеру та відстояти свою точку зору.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Водоліїв: не варто звертати уваги на критику на свою адресу з боку оточуючих. Вона виглядатиме по-дитячому. Адже вам важливий результат, а не пусті розмови.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 червня для Риб: вам буде корисно прислухатися до отриманої інформації – це допоможе вам вирішити виниклі проблеми. Зверніть увагу на свій імідж – вам важливо виглядати на всі сто.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 20-26 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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