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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку: емоційний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 травня, 05:05
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Ревність затьмарить Дівам настрій, а у Риб життя стане краще.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній понеділок, 23 травня , на думку астрологів, буде непростим днем. Цієї місячної доби дуже важливо стримувати свої емоції та не виплескувати їх на оточуючих.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 травня для Овнів: цей день принесе якісь важливі зустрічі та знайомства, які згодом можуть виявитися корисними. Вам доведеться економити, щоб не брати гроші у борг.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Тельців: будьте готові: інформація, яку ви отримаєте цього дня, допоможе вам порозумітися з оточуючими та зміцнити авторитет. Тільки не кидайте даремно слів на вітер.

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Близнята

Близнюки (23 травня – 21 червня)
Близнюки (23 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Близнят: сьогодні у вас виникне бажання зробити краще та вдосконалити простір навколо себе. Це може бути робочий процес, домашній інтер'єр чи коло спілкування.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 23 травня для Раків: цього дня перед вами постає проблема вибору: вам доведеться визначитися між лестощами та правдою. Ідіть до своєї головної мети і не розмінюйтеся на дрібниці.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Львова: сьогодні якісь ваші недоброзичливці спробують поставити вам ціпки у колеса. Наберіться терпіння – ви можете з усім впоратися. Є люди, яким зараз набагато складніше.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Дів: ви навіть не думали, але сьогодні можливий конфлікт на ґрунті ревнощів. Не ображайте кохану людину – тільки в цьому випадку є шанс, що у ваших стосунках настане мир.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Терезів: на вас чекає непростий день. Вас весь час відволікатимуть від важливих справ. Намагайтеся досягти максимальної концентрації уваги і точного виконання інструкцій.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 23 травня для Скорпіонів: не переймайтеся: метушня та клопіт при виконанні нудної роботи незабаром принесуть вам позитивний результат. І ви, і оточуючі будуть задоволені від цієї роботи.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Стрільців: сьогодні більшість суперечливих питань з успіхом вирішаться на вашу користь. Якщо вам знадобиться підтримка або слушна порада – зверніться до друга. Він не покине і не підведе.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Козорогів: найкращий девіз цього дня: менше слів і більше справ. Але якщо перед вами стоять непідйомні завдання, згадайте про інший девіз: очі бояться, а руки роблять. Це вам неодмінно допоможе.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Водоліїв: ви можете впоратися з будь-якими труднощами без сторонньої допомоги. Головне – проявити креативність, щоб переконати в цьому оточуючих і щоб вам не заважали.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 23 травня для Риб: вам захочеться хоч трохи прикрасити своє життя. Не опирайтеся цьому бажанню, і тоді світ навколо вас стане кращим, а стосунки з коханою людиною потеплішають.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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