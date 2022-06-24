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Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: пасивний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 червня, 05:05
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Діви сповнені творчих ідей, а Риби не помічають, що відбувається у них під носом.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешню п'ятницю, 24 червня , можна назвати розміреним та пасивним днем. Цю місячну добу, на думку астрологів, найкраще провести у спокої та усамітненні.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 24 червня для Овнів: якщо відчуваєте апатію та втому, дайте можливість організму повноцінно відпочити напередодні вихідних, щоб не спровокувати погіршення самопочуття.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Тельців: сьогодні по можливості відмовтеся від далеких подорожей та переїздів на нове місце. Вам краще залишатися вдома. У вас з'явиться можливість заробити.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Близнят: ви зможете запобігти конфлікту, який назріває між родичами, і залишитеся задоволені собою. Немає сенсу шукати винних – тут думки розійдуться.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 24 червня для Раків: на вашому шляху можуть виникнути перешкоди, через які вам доведеться змінювати свої початкові плани. Намагайтеся виконати всю роботу, щоб не залишати на вихідні.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Лева: зірки не рекомендують цього дня посвячувати оточуючих у свої таємниці та секрети. Чим менше інформації вони про вас знають, тим їм краще спиться, а вам легше живеться.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Дів: сьогодні ваш день – ваші таланти здивують оточуючих. Вам буде корисно зайнятися реалізацією своїх творчих ідей. Тим більше, що їх нагромадилася досить велика кількість.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Терезів: важливо сьогодні постаратися звести роботу до мінімуму чи делегувати її іншим людям. Вам не варто переробляти – всіх справ все одно не переробите, зате втомитеся.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 24 червня для Скорпіонів: готуйтеся до того, що вам доведеться відстоювати свої інтереси всіма доступними способами. Але у вас все вийде і вашим опонентам залишиться відступити ні з чим.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Стрільців: цей день чудово підходить для отримання нових знань. Зовсім скоро вони стануть вам у пригоді в роботі. Не варто надмірно довіряти оточуючим – є ризик махінацій.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Козорогів: сьогодні ваше спілкування з колегами чи сім'єю може бути ускладнене взаємним нерозумінням. Важливо, щоб хтось проявив мудрість і першим пішов на поступки.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Водоліїв: ви з головою поринете у тему відстоювання власних інтересів, пошуку справедливості та правди. Вам важливо сьогодні стримувати свої негативні емоції.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 24 червня для Риб: головна відповідь на ваші запитання, яку ви шукали так довго, лежить на самій поверхні. Вам залишилося тільки розглянути її та не ігнорувати знаки долі.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 20-26 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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