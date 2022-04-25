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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків зодіаку: день прояву сили та мудрості

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25 квітня, 05:00
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Леви здатні вирішити суперечливу ситуацію, а Водоліям не варто розмінюватися на дрібниці.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

На порозі - понеділок 25 квітня , який, судячи з місячного календаря, обіцяє стати періодом холодної розважливості, прояви мудрості та виваженості Також астрологи вважають, що це вдалий час, щоб зайнятися новими справами.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 квітня для Овнів: сьогодні сприятливо налагоджувати нові ділові зв'язки – ви залишитеся задоволені результатом. Але не варто необачно позбавитися старих контактів – вони вам ще можуть стати в нагоді.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Тельців: це не ваш день, тому не варто проводити жодних серйозних переговорів. Вам доведеться розраховувати лише на свої сили, а от партнери можуть вас мимоволі підвести.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Близнят: якщо ви шукаєте вирішення виниклої проблеми, прислухайтеся до своєї інтуїції. Також корисно звернути погляд у минуле – там ви знайдете відповіді на багато питань.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 квітня для Раків: кілька разів подумайте, перш ніж випускати весь негатив назовні. Якщо ви не можете протидіяти своїм опонентам, постарайтеся їх очолити – тоді у вас з'являться прихильники.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Лева: сьогодні слушний період для з'ясування стосунків, які зайшли у глухий кут, а також вирішення суперечок та завершення справ, які вже зжили себе. Час ухвалювати відповідальне рішення.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Дів: тримайте секрети при собі, інакше ваша успішна справа буде під загрозою. Виникнуть суперечливі почуття. Друзі можуть підвести, а підтримка прийде з несподіваного боку.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Терезів: мудрість сьогодення полягає не у відстоюванні власної правоти, а в накопиченні знань на майбутнє. Тож нехай вас не лякає одноманітність та монотонність.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Скорпіонів: день перевіряє вас на силу волі: скільки ви протримаєтеся, щоб не виплеснути назовні емоції? Змініть тактику, і всі здивуються несподіваності вашого рішення.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Стрільців: корисно проявити уважність. Тримайте язик за зубами, навіть якщо знаєте правильну відповідь, інакше доведеться відповідати за чужі помилки. Краще за все накопичуйте інформацію.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Козоерогів: не скупіться і діліться своїми досягненнями з оточуючими. Але при цьому уникайте сумнівних особистостей. За щедрість на вас чекає зростання авторитету та подяка.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Водоліїв: у вас вистачить сміливості визнати власні помилки? Краще на них вчитися і не повторювати у майбутньому. Не розмінюйтеся на дрібниці – ви ризикуєте потрапити у неприємну історію.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 квітня для Риб: ваша лінь і розслабленість може дорого вам коштувати. Намагайтеся себе перемогти, досягти висоти і сподобатися насамперед собі – від цього залежить ваш подальший успіх.

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