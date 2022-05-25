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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: пасивний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 травня, 05:05
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Тельцям варто поглянути на себе збоку, а Скорпіони будуть сповнені ентузіазму та креативу.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, в середу, 25 травня , настає місячний день, який астрологи називають спокійним і розміреним. Цей період найкраще провести у спокої та усамітненні, ні з ким не перетинаючись.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 травня для Овнів: день підходить для звільнення і відволікання від негативних думок та поганого настрою. Таким чином ви готуєте ґрунт для внутрішнього оновлення – у вас це вийде.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Тельців: для вас настає день руйнації звичних стереотипів. Насправді люди не такі, якими здаються на перший погляд, і ви подумайте, як ви виглядаєте збоку.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Близнят: якщо вам довірили чийсь секрет – обов'язково збережіть його у таємниці. Хоча спокуса поділитися буде великою – не піддавайтеся їй. Не варто використовувати побутову техніку.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 25 травня для Раків: сьогодні ваша наполегливість та прагнення переконати у своїй правоті досягне потрібних результатів. Ви можете назвати себе переможцем. Не бійтеся довіряти новим знайомим.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Лева: доля внесе свої корективи до ваших справ на день. Тож можете нічого не планувати заздалегідь, і краще нікому нічого не обіцяйте – ви все одно не встигнете все зробити.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Дів: сьогодні непорозуміння та розбіжності з оточуючими можуть зіпсувати всім настрій. Не варто болісно реагувати на критику, краще до неї прислухатися.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Терезів: цей день чудово підходить для отримання нових знань. Навчання пройде на ура – ви засвоїте урок. Намагайтеся не приймати необдуманих рішень і не рубайте кінці.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 25 травня для Скорпіонів: корисно провести сьогоднішній день, заглибившись у обговорення нових творчих ідей. Ви сповнені ентузіазму та креативу. Але до реалізації краще приступити потім.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Стрільців: цього дня вам краще зайнятися розумовою працею, а ось м'язам дайте повноцінний відпочинок. Хтось із ваших давніх знайомих проявить до вас недвозначний інтерес.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Козорогів: вам піде на користь творче заняття – це заспокоїть та відверне від сьогоднішніх реалій. Всередині вас ховається справжній талант, важливо лише дати йому вихід на волю.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Водоліїв: вашої енергії сьогодні може вистачити на десятьох. Намагайтеся використовувати її з користю для справи і не наламати дров. Не звертайте уваги на заздрісників.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 25 травня для Риб: не відмовляйтеся від привабливих пропозицій – вони виявляться прибутковими та перспективними. Скористайтеся наданим вам шансом і ви досягнете чималого успіху.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022 . А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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