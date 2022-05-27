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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 27 травня для всіх знаків зодіаку: день розвиненої інтуїції

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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27 травня, 05:05
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У Раків не вистачить терпіння займатися рутиною, а Козороги наражаються на ризик.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогоднішню п'ятницю, 27 травня астрологи відносять до такої місячної доби, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 27 травня для Овнів: проявіть особливу обережність у цей день. Якщо виникнуть суперечливі питання з оточуючими, не варто лізти на рожен без потреби. Тихіше їдете – далі будете.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Тельців: перед вами постане проблема вибору. З одного боку, вас тішить різноманітність, тому що є можливість дозволити собі більше. Але з іншого – вам складно у всьому розібратися.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Близнят: готуйтеся до того, що на вас впадуть проблеми близьких людей. Через це доведеться понервуватись, а ось ваші власні потреби самі собою відійдуть на другий план.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 27 травня для Раків: не варто займатися вирішенням заплутаних питань, краще відкласти їх на потім. А цей день витратити на розвиток власного бізнесу – скористайтесь порадою досвідченого спеціаліста.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Лева: на перший план вийдуть питання особистого характеру – їх доведеться вирішувати за рахунок роботи. Кохана людина вимагатиме уваги та участі – постарайтеся знайти час і поговорити з нею до душі.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Дів: на вас чекає продуктивний день. Вам доведеться з головою піти у вирішення робочої рутини чи побутових питань. Але ви з усім впораєтеся, якщо звернетеся по допомогу до перевірених друзів.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Терезів: сьогодні не варто бути надто довірливими. Перевіряйте отриману інформацію, перш ніж приймати відповідальні рішення. У вас вистачить здібностей досягти успіхів.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 27 травня для Скорпіонів: будьте готові до того, що сьогодні ви насилу зможете знайти спільну мову з оточуючими. Вас ніби не чують чи не хочуть розуміти. А тому краще провести день на самоті.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Стрільців: плідний день – вам легко даватимуться нові знання, а від процесу навчання ви навіть отримаєте задоволення. Тож намагайтеся використати час максимально з користю для себе.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Козорогів: ловіть незвичайні пропозиції, до яких варто поставитися з обережністю. Краще перестрахуватися, щоб не шкодувати про вчинене. Зберігайте здоров'я і намагайтеся не переохолоджуватися.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Водоліїв: вам знадобиться здатність переконувати людей. Так ви зможете залучити однодумців навколо своїх ідей і досягти бажаної мети. Проте доведеться обирати між дружбою та вигодою.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 27 травня для Риб: ваші знайомі порушать питання, на які вам належить відповідати. Тож будьте готові: виправте свої гріхи і підтягніть старі заборгованості, про які вам також нагадають.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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