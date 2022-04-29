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Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку: день очищення

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29 квітня, 12:29
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Близнятам добре зайнятися творчістю, а у Стрільців з'явиться потяг до пізнання.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 квітня , прийде місячний день, який можна назвати сприятливим і очищаючим періодом, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 квітня для Овнів: сьогодні вам не потрібна жодна серйозна робота та навантаження. Намагайтеся робити тільки те, що не змусить вас надмірно перевтомлюватися.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Тельців: присвятіть частину сьогодення на підготовку приємних сюрпризів для рідних, особливо дітей. У ваших силах подарувати маленькі радощі близьким.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Близнят: у вас з'явилися цікаві та креативні ідеї, які так і просяться назовні. Не перешкоджайте цьому, не стримуйте себе та займіться творчістю.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 29 квітня для Раків: важливі справи сьогодні можуть зачекати. Для внутрішньої гармонії вам важливо розібратися зі своїми комплексами та глибинними почуттями.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Львова: вам ніколи буде нудьгувати і розслаблятися сьогодні. День може додати проблеми з того боку, звідки ви навіть не чекали – доведеться вирішувати.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Дів: якщо вас не просять, то краще не нав'язуйтесь зі своїми порадами та добрими справами. Така зайва ініціатива може бути покарана.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Терезів: сьогодні вам не варто заощаджувати на собі. Користь від покупок та придбань буде незрівнянно вищою, ніж витрачені на це кошти.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Скорпіонів: настав час, щоб зайнятися оздоровленням свого організму. Можна сісти на дієту чи кинути шкідливу звичку.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Стрільців: У вас з'явиться потяг до пізнання. Ви зрозумієте, що це може виявитися не тільки приємним, але й корисним для майбутніх робочих проектів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Козорогів: приділіть більше часу та уваги своєї зовнішності. Наскільки ви будете впевнені в собі, настільки великим буде успіх у протилежної статі.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Водоліїв: сьогодні вам доведеться виконувати додаткові завдання чи вирішувати чужі проблеми. А ось на подяку можете особливо не розраховувати.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 29 квітня для Риб: думайте, що й кому ви кажете. Випадково сказана емоційна фраза може призвести до серйозного конфлікту і навіть розриву стосунків.

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