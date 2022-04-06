Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку: корисно побути наодинці зі своїми думками

Раки намагатимуться уникати великих компаній, а Козороги потребують допомоги.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Майбутня місячна доба, в середу, 6 квітня , на думку астрологів, стане днем усамітнення та смирення. Вам краще не скаржитися на життя й обставини, що склалися, а самостійно намагатися щось змінити на краще.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 квітня для Овнів: якщо ви помітите в собі надмірну дратівливість, то сьогоднішній день краще провести у спокійній, тихій домашній обстановці і бажано поменше дивіться новини.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 6 квітня для Тельців: головна порада від зірок – не приймати все так близько до серця. Проблеми, які ви помилково визнали своїми, насправді можна перекласти на чужі плечі.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 квітня для Близнят: неприємності та непорозуміння можуть статися з кожним, але це не привід опускати руки та схиляти перед ними голову. Навпаки, треба закатати рукави та приступати до рішучих дій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 квітня для Раків: цього дня вам не варто перебувати у місцях великого скупчення людей. Щоб не потрапити у центр загальної уваги, якої ви не хочете, скасуйте заплановані раніше справи.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 6 квітня для Лева: сьогодні можна довіритися інстинктам, навіть якщо ви дуже сумніваєтеся, що це вам якось допоможе. Проявіть особливу обережність на дорозі, а за кермо краще взагалі не сідати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 квітня для Дів: вам показана зміна обстановки, нові люди, знайомства, емоції. Для цього зовсім не обов'язково їхати кудись дуже далеко, але й на місці сидіти не потрібно – бо це буде нудно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 квітня для Терезів: ваша фантазія здатна розігратися не на жарт. Головне – направити її у потрібне русло. Постарайтеся даремно не засмучувати своїх рідних та близьких людей – вони на це не заслужили.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 6 квітня для Скорпіонів: вам відкриються нові горизонти і те, що здається закінченням, насправді буде переходом на черговий, більш цікавий етап. Все залежить від вашого бажання та фінансових можливостей.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 6 квітня для Стрільців: не варто обмежуватися змістом сказаних слів – погляньте на ситуацію ширше. Багато що доведеться додумувати, розуміти за інтонацією, але обов'язково треба все перевірити.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 квітня для Козорогів: ви можете приймати рішення за інших, але ось власні проблеми усунути вам не вдасться. Доведеться допомагати іншим і чекати на допомогу від них. Озвучте своє прохання.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 6 квітня для Водоліїв: вам краще не будувати припущень, тому що сьогодні не той день, коли з ваших витівок вийде щось корисне. Краще запитайте пораду у знаючого спеціаліста або нічого не робіть.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 квітня для Риб: якщо ви хочете отримати щось, не докладаючи зусиль, то повинні розуміти, де лежить безкоштовний сир. Подібне бажання може позбавити вас якихось перспективних здібностей.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.