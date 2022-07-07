Гороскоп на 7 липня для всіх знаків зодіаку: емоційний день

Овнам доведеться себе стримувати, а Терезам усі будуть заздрити.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогоднішній четвер, 7 липня , вже сам по собі – магічний день, оскільки випадає на свято Івана Купала. Однак, на думку астрологів, цей місячний день буде складним і краще стримувати свої емоції.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 7 липня для Овнів: якщо ви проявите нетерпіння, то ні до чого хорошого воно вас не приведе. Врахуйте це і постарайтеся терміново вжити заходів. Ви через поспіх ризикуєте упустити чудовий шанс.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Тельців: ви можете круто змінити своє життя, внісши зовсім незначні корективи до звичної схеми дій. Не бійтеся, всі зміни будуть на краще.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Близнят: зайнятися змінами і оновити все навколо не так вже й складно, ось тільки подальші поліпшення вимагатимуть значно більших сил. Прийдеться залучати помічників.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 7 липня для Раків: насолоджуйтесь кожною миттю, сьогоднішній день для вас пройде чудово. Особливо приємним буде вечір, який ви точно проведете не на самоті

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Лева: якщо у вас давно назріло бажання розповісти коханому про свої почуття, то цей день дуже доречний для цього. А ніч буде сповнена магією.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Дів: вам краще не намагатися сперечатися, якщо аргументи противника виявляться незаперечними. Сьогодні вам, мабуть, доведеться визнати свою помилку, навіть якщо вам цього не хочеться.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Терезів: сьогодні ви викликатимете у оточуючих неприховане почуття заздрості. Майте це на увазі і підготуйтеся морально. Все одно ви більше нічого не зможете із цим зробити.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 7 липня для Скорпіонів: навряд чи сьогоднішній день можна назвати слушним для просування особистого бізнесу. Вам варто зайнятися питаннями іншого роду, наприклад, любовними та сімейними.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Стрільців: всі справи, пов'язані з фінансами, сьогодні пройдуть у вас вдало. Ви навіть можете взяти на себе вирішення чужих проблем, щоправда, бажано бути із цим обережними.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Козорогів: час згадати про те, що крім роботи є ще й особисте життя. Сьогодні для цього саме слушний час. Ви ще маєте шанс все налагодити, не проґавте таку можливість.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Водоліїв: зірки не радять робити будь-які дії без згоди керівництва. Користі від них все одно не буде, а ось у вас можуть з'явитися противники та недоброзичливці.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 липня для Риб: майте на увазі, що сюрпризи чи подарунки, які ви можете сьогодні отримати, виявляться не безоплатними, а корисливими. Тому подумайте, перш ніж приймати їх.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, яким пощастить із грошима на тижні 4-10 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.