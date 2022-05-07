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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 7 травня для всіх знаків зодіаку: день покаяння

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7 травня, 05:00
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У Тельців у дискусії народиться істина, а Скорпіонам не дадуть відпочивати.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешня субота, 7 травня , стане днем прощення образ та чужих недоліків, а також покаяння у своїх гріхах. Астрологи закликають цієї місячної доби не скандалити, не лаятися, а провести час у гармонії із собою та оточуючими.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 7 травня для Овнів: постарайтеся не нагнітати ситуацію у сім'ї, а будь-які суперечки з близькими переводити у жарт, інакше вам не уникнути образ. А це, погодьтеся, не найкращий варіант вихідного дня.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Тельців: проведіть день, плануючи серйозні зміни у своєму найближчому майбутньому. Залучайте до обговорення цих планів близьких людей чи друзів. А ось діяти поки що зарано.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Близнят: сьогоднішній день пройде насичено та яскраво. Ви навіть у нудній провінції здатні потрапити до центру загальної уваги. Спілкування з близькими розплющить очі на важливі питання.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 7 травня для Раків: є привід для радості: вам повернуть старий борг або виконають обіцянку, на що ви вже не розраховували. Ваші сьогоднішні кулінарні можливості сподобаються сім'ї.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Лева: день підходить для починань у багатьох сферах, особливо у творчій. Ви генеруватимете цікаві ідеї. Але з фінансами поки що спостерігається застій і проблема.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Дів: постарайтеся уникати небажаних порад, якщо ви їх не просили. Дайте людям чітко це зрозуміти. Ви ризикуєте потрапити у тупикову ситуацію через "доброзичливців".

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Терезів: знайдіть час і присвятіть його спілкуванню із давніми друзями, з якими довго не виходили на зв'язок. Вам є про що поговорити, тим більше, що в таких дискусіях народжується істина.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 7 травня для Скорпіонів: незважаючи на бажання відпочити у вихідний день, вам доведеться займатися вирішенням господарських питань, що накопичилися. Будьте обережні з технікою, є ризик поломки.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Стрільців: настрій буде позитивним, і це сприяє відпочинку та розслабленню. Не переймайтеся своїми домашніми обов'язками – ваші близькі зроблять за вас все, що потрібно.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Козорогів: навряд чи вам вдасться економити, тому краще заздалегідь встановити собі умовні ліміти, щоб не виникало спокус. Зробіть наголос на якість товару, що купуєте.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Водоліїв: домашні клопоти, що звалилися на вихідні, можуть вибити вас із колії. На жаль, перекласти свої проблеми на плечі інших людей не вдасться – вам усе доведеться робити самостійно.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 7 травня для Риб: на вас чекає позитивний день. Приділіть час спілкуванню зі старшими родичами – їм важлива ваша увага та допомога. А ще цього дня слід відмовитись від жирної їжі.

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