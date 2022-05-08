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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 травня, 05:00
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Близнята із задоволенням поринуть у читання книги, а Стрільці не знайдуть собі місця.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місячний день, що настає у неділя, 8 травня , нНа думку астрологів, вважається найбільш небезпечним та негативним. Цього дня бажано убезпечити себе від розборок, з'ясування стосунків, зайвих емоцій, бо існує великий ризик наламати дров.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 8 травня для Овнів: вихідний – а вам заманулося нудитися. Послухайтеся поради: слід проявити уважність до свого самопочуття. Займіться профілактикою здоров'я.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Тельців: на вас чекає насичений подіями день. Якщо ви готові і покажете це вищим силам, у вас з'явиться шанс нового знайомства або навіть перспектива нової високооплачуваної роботи.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Близнят: цей день пройде активно і легко, а ще він підходить для навчання та отримання нових знань. Ви легко засвоюватимете потрібну вам інформацію – не відволікайтеся на дрібниці.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 8 травня для Раків: доведеться скасувати всі справи, які ви запланували на цей день. Обставини від вас не залежать, але ви будете раді. Довіртеся друзям і пливіть за течією.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Лева: зірки не рекомендують вам втручатися в чужі суперечки та розбіжності, тому що ви тільки витратите даремно свої сили. Але встановити істину у вас все одно не вийде.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Дів: через вашу сьогоднішню розсіяність може виникнути неприємна або трохи смішна ситуація. Покупки та обновки будуть недешевими, зате цілком вдалими.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Терезів: день підходить для завершення розпочатих раніше справ. Вам важливо постаратися виконати дані обіцянки і роздати старі борги. При цьому перечекайте трохи та не влазіть у нові.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 8 травня для Скорпіонів: сьогодні вам відкриється чиясь таємниця чи конфіденційна інформація, яку від усіх довго приховували. Не зловживайте довірою до вас і тримайте язик за зубами.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Стрільців: сьогодні можуть виникнути складнощі у спілкуванні з оточуючими, тому будьте готові до несподіваного повороту подій. Проявіть своє красномовство та силу переконання.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Козорогів: цього дня вам несподівано стане в нагоді ваш минулий досвід. Згадуйте, чим ви займалися кілька років тому. У складній ситуації ви можете розраховувати на підтримку друзів.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Водоліїв: несподівані перепади настрою погано позначаться на поведінці. А оточуючі намагатимуться не траплятися вам під руку. Порада: порахуйте до десяти.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 8 травня для Риб: на вас чекає доволі яскравий, емоційний і незабутній день. Якщо ви відчуваєте, що можете потрапити під чужий вплив, проявіть пильність та уникайте контролю над собою ззовні.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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