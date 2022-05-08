Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день

Місячний день, що настає у неділя, 8 травня , нНа думку астрологів, вважається найбільш небезпечним та негативним. Цього дня бажано убезпечити себе від розборок, з'ясування стосунків, зайвих емоцій, бо існує великий ризик наламати дров.
Овен
Гороскоп на 8 травня для Овнів: вихідний – а вам заманулося нудитися. Послухайтеся поради: слід проявити уважність до свого самопочуття. Займіться профілактикою здоров'я.
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Телець
Гороскоп на 8 травня для Тельців: на вас чекає насичений подіями день. Якщо ви готові і покажете це вищим силам, у вас з'явиться шанс нового знайомства або навіть перспектива нової високооплачуваної роботи.
Близнята
Гороскоп на 8 травня для Близнят: цей день пройде активно і легко, а ще він підходить для навчання та отримання нових знань. Ви легко засвоюватимете потрібну вам інформацію – не відволікайтеся на дрібниці.
Рак
Гороскоп на 8 травня для Раків: доведеться скасувати всі справи, які ви запланували на цей день. Обставини від вас не залежать, але ви будете раді. Довіртеся друзям і пливіть за течією.
Лев
Гороскоп на 8 травня для Лева: зірки не рекомендують вам втручатися в чужі суперечки та розбіжності, тому що ви тільки витратите даремно свої сили. Але встановити істину у вас все одно не вийде.
Діва
Гороскоп на 8 травня для Дів: через вашу сьогоднішню розсіяність може виникнути неприємна або трохи смішна ситуація. Покупки та обновки будуть недешевими, зате цілком вдалими.
Терези
Гороскоп на 8 травня для Терезів: день підходить для завершення розпочатих раніше справ. Вам важливо постаратися виконати дані обіцянки і роздати старі борги. При цьому перечекайте трохи та не влазіть у нові.
Скорпіон
Гороскоп на 8 травня для Скорпіонів: сьогодні вам відкриється чиясь таємниця чи конфіденційна інформація, яку від усіх довго приховували. Не зловживайте довірою до вас і тримайте язик за зубами.
Стрілець
Гороскоп на 8 травня для Стрільців: сьогодні можуть виникнути складнощі у спілкуванні з оточуючими, тому будьте готові до несподіваного повороту подій. Проявіть своє красномовство та силу переконання.
Козоріг
Гороскоп на 8 травня для Козорогів: цього дня вам несподівано стане в нагоді ваш минулий досвід. Згадуйте, чим ви займалися кілька років тому. У складній ситуації ви можете розраховувати на підтримку друзів.
Водолій
Гороскоп на 8 травня для Водоліїв: несподівані перепади настрою погано позначаться на поведінці. А оточуючі намагатимуться не траплятися вам під руку. Порада: порахуйте до десяти.
Риби
Гороскоп на 8 травня для Риб: на вас чекає доволі яскравий, емоційний і незабутній день. Якщо ви відчуваєте, що можете потрапити під чужий вплив, проявіть пильність та уникайте контролю над собою ззовні.
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