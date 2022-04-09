Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: важливо стримати негативні емоції

Овнів треба утримати від необачності, а Терези стануть центром загальної уваги.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Цей місячний день, який прийде в суботу, 9 квітня , буде непростим та суперечливим. Астрологи радять провести його, стримуючи негативні емоції та не піддаючись на провокації, які постійно надходитимуть ззовні.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 квітня для Овнів: поради оточуючих сьогодні будуть як ніколи вчасно. Краще прислухайтеся до них, щоб не наробити якихось дурниць, які потім вам все одно доведеться розгрібати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 9 квітня для Тельців: доведеться вам сьогодні серйозно зайнятися своїми емоціями. Вам краще їх контролювати, доки вони не взяли під свій контроль вас. Будьте більш вимогливими до себе.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 квітня для Близнят: вам сьогодні не варто недооцінювати загальновизнані правила та закони, і тим більше не потрібно їх порушувати. Намагайтеся навіть вулицю переходити лише у дозволених місцях.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 квітня для Раків: зірки радять вам уважно вислухати думку кожної із зацікавлених осіб. Зробіть висновки, а ось діяти ви маєте право по-своєму. Тільки не помиліться зі своїм вибором.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 9 квітня для Лева: слушний день для змін, причому у будь-якій сфері вашого життя. І не бійтеся ризикувати – ви у жодному разі не програєте. Тож дійте сміливо, але обмірковуючи свої кроки.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 квітня для Дів: чим сміливішими будуть ваші дії, тим більше шансів, що ви обрали правильний шлях. Тільки врахуйте, що вирішувати треба дуже швидко, тому постарайтеся не втратити голову.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 квітня для Терезів: ви станете центром загальної уваги, тож виконайте покладену на вас місію, хоч би що відбувалося навколо. Сховатись від цього обов'язку вам не вдасться, доведеться потерпіти.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів: цей день буде не надто вдалим, багато ваших зусиль сьогодні марні, начебто невідома зовнішня сила зводить нанівець усі ваші старання. Простіше зайнятися нейтральними справами.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 9 квітня для Стрільців: ви будете надто не стриманими. Причому, оточуючі зовсім не винні у тому, що ви встали не з тієї ноги. Пам'ятайте про це і не заводьтеся марно.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 квітня для Козорогів: вам поки що нікуди поспішати, краще обміркувати свої подальші кроки. Якщо зумієте організувати власні дії, то встигнете зробити набагато більше, ніж просто невпопад метушучись.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв: постарайтеся сьогодні бути корисними хоча б самим собі, а в ідеалі – й оточуючим. Загалом день буде вдалим, але досить нудним. Не їжте шкідливу та важку їжу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 квітня для Риб: вам слід зупинитися на певний час, щоб замислитися, що такого корисного ви зробили, щоб навколишній світ став хоч трохи кращим. Прислухайтеся до прохання людей.

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