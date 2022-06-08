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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку: день спокус

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 червня, 05:05
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До Тельців звернуться по допомогу, а на Скорпіонів чекає сюрприз.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній четвер, 9 червня , астрологи називають днем спокуси та гріхопадіння. Цієї місячної доби можна легко піддатися спокусам, про які незабаром доведеться пошкодувати.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 червня для Овнів: сьогодні важливо не перенавантажувати себе ні фізично, ні емоційно, ні розумово. Вашому організму дуже потрібен перепочинок. Намагайтеся тримати нейтралітет у всьому.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Тельців: якщо до вас звернуться із проханням про допомогу колеги, друзі або рідні – підтримайте їх, не пошкодуйте часу і сил. Схоже, тільки ви зможете підказати вирішення проблеми.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Близнят: зірки рекомендують придивитися до поведінки оточуючих людей і проаналізувати їхнє ставлення до вас. Все, що відбувається між вами, – не випадково.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 червня для Раків: на вас чекає дорога. Поїздки цього дня принесуть користь та нові враження, але не всі вони будуть приємними. У будь-якому випадку вам давно настав час змінити обстановку.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Лева: озирніться навкруги, відверніться від справ, тому що, загрузнувши в якихось дрібницях, ви ризикуєте не побачити головного. Постарайтеся сьогодні не проґавити свій шанс розвитку та зростання.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Дів: цього дня вам може стати у нагоді ваше вміння розбиратися в психології людей. Намагайтеся бути об'єктивними та неупередженими. Головне – проявіть наполегливість у потрібний момент.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Терезів: вам сьогодні краще утриматися від далеких переміщень. Якщо є можливість, перенесіть подорож на другий день. Проведіть час із важливими та дорогими для вас людьми.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 9 червня для Скорпіонів: якщо ви любите сюрпризи та несподіванки, то сьогоднішній день порадує дивовижним поворотом подій та непередбачуваним розвитком сюжету.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Стрільців: не переживайте, якщо справи не клеяться і все валиться з рук. Знайти вихід зі складної ситуації вам допоможе близький друг, але не забувайте, що борг потрібно буде віддавати.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Козорогів: сьогодні вам світить несподівана зустріч з людиною із вашого далекого минулого. Вам захочеться заглибитись у загальні спогади, але постарайтеся не бути нав'язливими.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Водоліїв: сьогоднішній день може принести непорозуміння та розбіжності із родичами – кожен залишиться при своєму. Але це все одно нікому не зіпсує настрій.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 червня для Риб: спілкування з людьми виявиться для вас плідним і підкаже нестандартне рішення намічених планів. Приділіть час своїй зовнішності – важливо справити приємне враження.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які стануть найбагатшими на тижні 6-12 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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