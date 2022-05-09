Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: провокаційний день

Раки займуться плануванням, а Козороги знайдуть істину.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місячний день, що настає ув понеділок, 9 травня , може однаковою мірою принести надію або ж розчарування. Дається взнаки негативний вплив Місяця, який триватиме першу половину дня. А ось із другої половини, на думку астрологів, настане період енергії, коли сил вистачає на все задумане.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 травня для Овнів: сьогодні будьте готові до протистояння та суперечок зі своїми опонентами. Відстоюючи істину, ви надасте цінну послугу своїм однодумцям та соратникам.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Тельців: день буде сповнений проблем, у вирішенні яких вам може допомогти впливова особа. Але майте на увазі, що свого часу вона вимагатиме від вас високу плату за послугу.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Близнят: з ранку вам краще на певний час піти в тінь, щоб не провокувати скандал. Якщо ви зумієте пережити конфліктну ситуацію, надвечір все вирішиться і заспокоїться.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 9 травня для Раків: сьогодні сприятливо зайнятися упорядкуванням планів на майбутнє. Ось тільки поки що не поспішайте приступати до їхньої реалізації, бо з'являться якісь нестикування.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Лева: у вирішенні робочих питань ви можете сміливо спиратися на свій професійний досвід. У фінансовій сфері все стабільно, а ось у емоційному руслі спостерігаються хвилювання.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Дів: сьогоднішній день корисно присвятити підведенню підсумків та наведенню порядку у справах. У вас усе стане на свої місця. Уникайте спілкування з неприємними людьми.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Терезів: в цілому на вас чекає сприятливий день, тому що ваші справи будуть розвиватися так, як ви гадали і планували раніше. Головне – впоратися із негативними емоціями.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 9 травня для Скорпіонів: цей період зовсім не підходить для вирішення якихось тривалих бюрократичних питань та оформлення документів. Краще приділіть більше часу своєму здоров'ю.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Стрільців: проявіть пильність: ви ризикуєте вибрати помилковий шлях, який може швидко завести у глухий кут. Вам краще покладатися на власну інтуїцію, а не поради оточуючих.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Козорогів: сьогодні ви зумієте цілком заслужено здобути авторитет. А все завдяки тому, що відновите справедливість у спірному питанні, яке виникло між близькими вам людьми.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Водоліїв: зірки радять цього дня менше довіряти оточуючим, щоб не потрапити на вудку пройдисвітів. Не дайте себе обдурити і не ведіться на хибні обіцянки.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 9 травня для Риб: у вас будуть кардинальні зміни у сфері роботи або бізнесу. Тож будьте до них готові заздалегідь. А ось особисті питання доведеться ненадовго відкласти, хоча вам цього не хочеться.

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