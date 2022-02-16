Гороскоп на сьогодні, 16 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Раки надто нерішучі, а Водолії будуть задоволені собою.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Астрологи обіцяють непростий та емоційно насичений день 16 лютого 2022 року. Але це і зрозуміло, адже саме на цей день припадає повня, яка відбудеться о 18 годині 57 хвилині за київським часом. Зате всі справи, розпочаті з ранку, підуть легко і без проблем. Головне – встигнути закінчити їх до заходу сонця.

Гороскоп на 16 лютого радить провести цей день активно та весело, не боятися проявляти ініціативу. Наприклад, співати, танцювати, говорити оточуючим компліменти та влаштовувати побачення.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 лютого для Овнів: будете дуже багато думати і розробляти багатоступінчастий план дій – можете не встигнути здійснити заплановане. Прикро буде. Краще стримайте свої апетити і закріпіться на вже досягнутих рубежах.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 16 лютого для Тельців: не будьте надто м'якотілими, особливо у питаннях співчуття. Останнім часом виявилося занадто багато охочих поплакатися вам у жилетку. Іноді корисно побути егоїстом – у цьому випадку вам вдасться здійснити власні бажання.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 лютого для Близнят: не створюйте навколо себе хаосу. Можливо, варто дозволити собі якийсь час бути веденими і слухатися порад із боку, щоб уникнути невдалого завершення своєї праці. Дисципліна та підкорення – ваша виграшна тактика цього дня.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 лютого для Раків: ви сьогодні надто нерішучі. Щоб особливо не мучитися через проблему вибору, послухайтеся поради людини, якій ви довіряєте. Не відмовляйтеся від отриманої пропозиції, навіть якщо зараз вона вам здається невдалою. Надалі на вас чекає успіх.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 16 лютого для Львова: цього дня вам доведеться складати події як пазл, тоді ви почнете хоч щось розуміти в тому, що відбувається навколо. Насправді саме з таких незначних фрагментів і складається наше життя. Цінуйте кожен із них, і ви будете гідно винагороджені.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 лютого для Дів: ви можете розраховувати на удачу цього дня. Але якщо ви хочете зберегти позитивний настрій і не відчуваєте бажання ділитися особистими переживаннями з оточуючими, постарайтеся не траплятися нікому на очі. Інакше ви не зможете їх приховати, а вас жалітимуть без вашої згоди.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 лютого для Терезів: навряд чи вам сподобається ваш настрій сьогодні. Ви будете непередбачувані ні для себе, ні для оточуючих. Так недовго підірвати здоров'я та зіпсувати стосунки. Краще розділіть тягар відповідальності на всіх, хто причетний до справи. Не звалюйте все на себе.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 16 лютого для Скорпіонів: можете радіти: день буде більш вдалим, аніж ви планували, будь-які питання вирішуються на вашу користь. Подорож пройде непогано, тому можете вирушати в дорогу. Нові враження підуть вам на користь та збільшать енергетичний потенціал.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 16 лютого для Стрільців: можливо, ви поки що не знаєте, як правильно діяти, але відкладати більше нікуди. Настав час братися за роботу, а там по ходу справи розберетеся, що до чого. Не хвилюйтеся, проблема лише здається великою та непідйомною, а насправді у вас все вийде.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 лютого для Козорогів: настав час для добре продуманих дій. Імпровізувати та покладатися тільки на себе неправильно. Прислухайтеся ще до чиєїсь думки – від цього залежатиме ваш успіх в очах оточуючих. Сьогодні важливо справити на них гарне враження.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 16 лютого для Водоліїв: постарайтеся взяти участь у максимально великій кількості заходів цього дня. Будь-яке ваше починання увінчається успіхом, і ви залишитеся задоволені собою. Ось тільки не варто піддаватися на нерозумні авантюри. Ризик – гарна справа, але не сьогодні і не для вас.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 лютого для Риб: як би ви не вчинили сьогодні, назавтра вам напевно захочеться змінити свою думку. Тому важливі рішення відкладіть на майбутнє. Також не варто починати серйозні сімейні розбирання. Краще з усім погоджуватися – так ви швидше досягнете порозуміння.

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