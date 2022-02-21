Гороскоп на сьогодні, 21 лютого, для всіх знаків зодіаку

Овни ризикують легко заплутатися, а Діви досягнуть свого.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Понеділок, 21 лютого , виходячи з прогнозу, буде днем мудрості та отримання знань. Розумові здібності проявляться з особливою силою, і практично будь-які знання легко засвоюватимуться.

На думку астрологів, людям корисно зайнятися самоосвітою і вирішувати виниклі проблеми не шляхом застосування фізичної сили, а завдяки силі знань. Також цей день чудово підходить для осмислення життєвого досвіду та будівництва на його основі раціональних планів на майбутнє.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 лютого для Овнів: цей день не дуже підходить для початку нових справ. Найкраще сьогодні зайняти вичікувальну позицію – не поспішайте, ситуація незабаром зміниться. Будьте уважні та обережні, постарайтеся не заплутатися у справах – і тоді ви досягнете бажаного, не сумнівайтесь.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 21 лютого для Тельців: не потрібно залучати сторонніх людей до своєї проблеми. Своїми порадами вони тільки нашкодять, а ви й самі непогано впораєтеся. На вас чекає подія, про яку ви недавно і подумати боялися. Мрії здійснюються, тепер ви це знаєте. Насолоджуйтесь щасливим моментом.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 лютого для Близнят: приготуйтеся до нав'язливої уваги оточуючих. Тим більше велика ймовірність, що серед них будуть особи, які вам не надто приємні. Шукайте компроміси, щоб досягти порозуміння. Вся інформація, яка від вас виходить, має бути чіткою та зрозумілою для всіх.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 лютого для Раків: вас ніхто ні в чому не звинувачує, заспокойтесь. Тож немає сенсу шукати собі виправдання. Займіться краще невідкладними справами, це значно важливіше. Перш ніж просити когось про допомогу, переконайтеся, що ця людина в хорошому настрої, інакше її порада лише погіршить ситуацію.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 21 лютого для Левів: фантазуйте, сьогодні навряд чи можна буде присвятити більш корисному та приємному заняттю. Можливо, саме ви придумаєте щось оригінальне, що стане в нагоді пізніше. Вільний час присвятіть людині, яка цього заслуговує найбільше.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 лютого для Дів: ви, звичайно, зможете сьогодні добитися бажаної уваги, але при цьому вас звинуватять у зайвій балакучості. Намагайтеся цього уникнути. Ваше завдання на сьогоднішній день – бути в курсі подій та не випускати ситуацію зі своїх рук. Тоді все пройде як вам потрібно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 лютого для Терезів: навіть якщо на вас обрушиться низка дрібних неприємностей, це не привід опускати руки. Ви ж знаєте: все, що робиться – на краще. Вам сьогодні доведеться приміряти на себе роль справедливого судді. Для вас це не нове, постарайтеся нічого не проґавити і виправдати очікування.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 21 лютого для Скорпіонів: не потрібно ділитися своїми почуттями із будь-ким. Вам краще побути на самоті та розібратися у власних проблемах самостійно. Викиньте всі спогади із голови. Замініть їх свіжими враженнями. Можливо, для цього вам потрібно закохатися?

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 21 лютого для Стрільців: у прагненні якнайкраще пропіарити самих себе ви ризикуєте переборщити і справити враження протилежне бажаному. Сьогоднішній день буде спокійним і одноманітним, звичайно, якщо ви самі не придумаєте, чим розважити себе – все у ваших руках.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 лютого для Козорогів: все, що вам потрібно для благополуччя сьогодні – просто захотіти його, ну і докласти хоча б мінімальних зусиль. І тоді ви обов'язково станете набагато щасливішими. Після розумової роботи корисно дати відпочити своїй голові та перейти на інший вид роботи.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 21 лютого для Водоліїв: постарайтеся розібратися з поточними справами, перш ніж починати щось нове. Особливо в період, коли у вас надто багато роботи. Дайте волю своїй уяві – напевно, в ній народиться кілька креативних думок. Не треба сьогодні нікого ні в чому не переконувати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 лютого для Риб: якщо у вашій сім'ї ще не настала повна гармонія, то сьогодні вдалий день для того, щоб зробити перший крок до її налагодження. Проведіть цей день осторонь будь-яких подій, наскільки це буде можливо. Вам ні до чого зайві переживання.

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