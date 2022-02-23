Гороскоп на сьогодні, 23 лютого, для всіх знаків зодіаку

Близнятам не час розслаблятися, а Стрільцям важливо зробити правильний вибір.

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Астрологи вважають, що середа, 23 лютого , несе відбиток складного, емоційного та часто провокаційного дня. У такий період корисно завершити раніше розпочаті глобальні та значущі проекти, але до нових приступати поки не варто.

Цього дня бажано стримувати емоції – для цього можна порахувати до 10, коли ви відчуваєте, що всередині закипає гнів. А сплески енергії намагайтеся перенаправити у мирне та конструктивне русло: зайнятися спортом, прибиранням, фізичною активністю. Сни часто мають протилежне значення, але на них важливо звернути увагу.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого для Овнів: йти на будь-який ризик, навіть маленький, небезпечно. Проявіть особливу пильність на дорозі та пішохідних переходах. Перемога над труднощами даватиметься вам легко – ви навіть захочете ускладнити ситуацію, щоб, знайшовши вихід, відчувати себе героєм.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 23 лютого для Тельців: залучіть рідних до чогось типу змагання – і тоді вам не доведеться всю відповідальність та роботу тягти на своїх плечах на самоті. Фінансова ситуація, в яку ви потрапили, залишає бажати кращого. Спробуйте знайти людину, здатну вам допомогти.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого для Близнят: сьогодні, можливо, вам буде непросто зібратися зі своїми думками. Спробуйте поговорити з тим, на кого спрямована ваша увага. Тільки ваша лінь і розслабленість можуть завадити досягти успіху. Ви схильні перебільшувати труднощі, що стоять перед вами.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого для Раків: найближчим часом має статися якась значуща подія, а ось сьогодні вам доведеться провести в очікуванні. Не нудьгуйте – ваші зусилля все ж таки приведуть до певного результату. Але якщо він виявиться несподіваним, постарайтеся прийняти його як належне.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 23 лютого для Левів: ви ризикуєте стати жертвою нав'язливої ідеї. Найкращий спосіб її позбутися – підрахувати, у що вам обійдеться її реалізація. Сьогодні вам, можливо, доведеться відмовитись від чогось важливого для вас. Розлучення буде не надто легким, але воно необхідне.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 лютого для Дів: ви можете реально допомогти іншим побачити світло в кінці тунелю. Якщо, звісно, зможете розігнати хмари проблем. Цей день буде вдалим у фінансовому сенсі. Ви зможете вирішити не лише свої, а й чужі проблеми, і навіть звернутись до давньої мрії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого для Терезів: сьогодні сперечатися марно, а найкращим рішенням буде поступитися. Намагаючись відстояти свою позицію, ви втратите час і сили. А ось компроміс згодом принесе вам зиск. Цілком ймовірно, що ви не в курсі справжніх подій, і таке втручання вам і зашкодить.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів: змусьте людей довкола себе сміятися. Ви, як ніхто інший, сьогодні здатні допомогти людям відчути себе краще – іноді це потрібно. Колеги будуть занадто багато базікати і дуже мало працювати. Вам доведеться працювати за весь колектив самостійно.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців: ніхто, крім вас, не зможе так тонко відчути внутрішній світ близької людини та правильно розставити пріоритети. Не відштовхуйте рідних. Якщо ви не бажаєте дотримуватися законів натовпу – робіть по-своєму, але потім не скаржіться, що вас не підтримують.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів: якщо ви не навчилися бути уважними, доведеться зайнятися цим негайно, тому що розсіяність буде непробачною. Цього дня ви самі, без жодних прогнозів, зможете передбачити найближче майбутнє, причому не тільки собі, а й оточуючим.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв: сьогодні вам доведеться бути сполучною ланкою двох конфліктуючих сторін. Це досить невдячне заняття, так що запасіться терпінням. Якщо ви опинитеся в потрібний час у потрібному місці – цей день може стати початком цікавого роману.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого для Риб: погляд із боку може перетворити точку зору на складну геометричну фігуру. Боріться з проблемами – вони вирішувані. Поставтеся до своїх слів серйозно і не жартуйте – вас можуть неправильно зрозуміти, і через це можливий конфлікт із близькими людьми.

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