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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого, для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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23 лютого, 05:00
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Близнятам не час розслаблятися, а Стрільцям важливо зробити правильний вибір.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Астрологи вважають, що середа, 23 лютого , несе відбиток складного, емоційного та часто провокаційного дня. У такий період корисно завершити раніше розпочаті глобальні та значущі проекти, але до нових приступати поки не варто.

Цього дня бажано стримувати емоції – для цього можна порахувати до 10, коли ви відчуваєте, що всередині закипає гнів. А сплески енергії намагайтеся перенаправити у мирне та конструктивне русло: зайнятися спортом, прибиранням, фізичною активністю. Сни часто мають протилежне значення, але на них важливо звернути увагу.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого для Овнів: йти на будь-який ризик, навіть маленький, небезпечно. Проявіть особливу пильність на дорозі та пішохідних переходах. Перемога над труднощами даватиметься вам легко – ви навіть захочете ускладнити ситуацію, щоб, знайшовши вихід, відчувати себе героєм.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 23 лютого для Тельців: залучіть рідних до чогось типу змагання – і тоді вам не доведеться всю відповідальність та роботу тягти на своїх плечах на самоті. Фінансова ситуація, в яку ви потрапили, залишає бажати кращого. Спробуйте знайти людину, здатну вам допомогти.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого для Близнят: сьогодні, можливо, вам буде непросто зібратися зі своїми думками. Спробуйте поговорити з тим, на кого спрямована ваша увага. Тільки ваша лінь і розслабленість можуть завадити досягти успіху. Ви схильні перебільшувати труднощі, що стоять перед вами.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого для Раків: найближчим часом має статися якась значуща подія, а ось сьогодні вам доведеться провести в очікуванні. Не нудьгуйте – ваші зусилля все ж таки приведуть до певного результату. Але якщо він виявиться несподіваним, постарайтеся прийняти його як належне.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 23 лютого для Левів: ви ризикуєте стати жертвою нав'язливої ідеї. Найкращий спосіб її позбутися – підрахувати, у що вам обійдеться її реалізація. Сьогодні вам, можливо, доведеться відмовитись від чогось важливого для вас. Розлучення буде не надто легким, але воно необхідне.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 лютого для Дів: ви можете реально допомогти іншим побачити світло в кінці тунелю. Якщо, звісно, зможете розігнати хмари проблем. Цей день буде вдалим у фінансовому сенсі. Ви зможете вирішити не лише свої, а й чужі проблеми, і навіть звернутись до давньої мрії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого для Терезів: сьогодні сперечатися марно, а найкращим рішенням буде поступитися. Намагаючись відстояти свою позицію, ви втратите час і сили. А ось компроміс згодом принесе вам зиск. Цілком ймовірно, що ви не в курсі справжніх подій, і таке втручання вам і зашкодить.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 23 лютого для Скорпіонів: змусьте людей довкола себе сміятися. Ви, як ніхто інший, сьогодні здатні допомогти людям відчути себе краще – іноді це потрібно. Колеги будуть занадто багато базікати і дуже мало працювати. Вам доведеться працювати за весь колектив самостійно.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 23 лютого для Стрільців: ніхто, крім вас, не зможе так тонко відчути внутрішній світ близької людини та правильно розставити пріоритети. Не відштовхуйте рідних. Якщо ви не бажаєте дотримуватися законів натовпу – робіть по-своєму, але потім не скаржіться, що вас не підтримують.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого для Козорогів: якщо ви не навчилися бути уважними, доведеться зайнятися цим негайно, тому що розсіяність буде непробачною. Цього дня ви самі, без жодних прогнозів, зможете передбачити найближче майбутнє, причому не тільки собі, а й оточуючим.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 23 лютого для Водоліїв: сьогодні вам доведеться бути сполучною ланкою двох конфліктуючих сторін. Це досить невдячне заняття, так що запасіться терпінням. Якщо ви опинитеся в потрібний час у потрібному місці – цей день може стати початком цікавого роману.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого для Риб: погляд із боку може перетворити точку зору на складну геометричну фігуру. Боріться з проблемами – вони вирішувані. Поставтеся до своїх слів серйозно і не жартуйте – вас можуть неправильно зрозуміти, і через це можливий конфлікт із близькими людьми.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Більше статей автора
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