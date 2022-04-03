Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 3 квітня, для всіх знаків зодіаку

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 05:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перед Овнами відкриваються привабливі перспективи, а Риби зачекалися на приємне спілкування.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Як вважають астрологи, неділя, 3 квітня – це місячна доба, яка підходить для активної роботи, і багато знаків будуть прагнути виконати все задумане, а не просто відлежуватися на дивані.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 3 квітня для Овнів: зірки радять вам діяти швидко та без паніки. Сьогодні у вас буде реальний шанс надолужити втрачене, але за однієї умови – якщо ви не будете занадто метушитися.

Реклама

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 3 квітня для Тельців: незважаючи на те, що ви за природою марнотрата, постарайтеся не смітити грошима сьогодні. Фінанси вам знадобляться найближчим часом – а ви готові розтратити їх на дрібниці.

Реклама

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 3 квітня для Близнят: хочете ви того чи не хочете, але сьогодні вам доведеться поступитися тому, хто виявиться сильнішим за вас. І нехай ви тричі маєте рацію, але по-іншому вирішити суперечливе питання ніяк не вдасться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 3 квітня для Раків: говоріть людям тільки те, що вони хочуть почути, або ж мовчіть. Сьогоднішній день не надто слушний до одкровень. Зате вам буде корисно зайнятися накопиченням інформації.

Реклама

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 3 квітня для Лева: якщо сьогодні ніхто не сприйматиме вас серйозно – немає сенсу засмучуватися з цього приводу. Зате всі посміються над вашими жартами, бо вони здадуться вдалими та позитивними.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 3 квітня для Дів: останнім часом ви стали дуже вимогливими до рідних та близьких, але при цьому надто лояльні до себе. Вам краще поміняти ці пункти, і тоді все стане на свої місця.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 3 квітня для Терезів: сьогодні ви матимете шанс вибрати з величезної кількості ідей одну насправді геніальну. Не полінуйтеся знайти її, і тоді ваше життя зміниться на краще.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 3 квітня для Скорпіонів: щоб заявити свої права на той чи інший предмет, мало просто першими його побачити, за нього ще доведеться боротися правдами і неправдами. Але гра того варта.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 3 квітня для Стрільців: все, чого ви досягнете, може зникнути як дим, розвіяний за вітром. А все тому, що останнім часом ви надто розслабилися. Зберіться та займіться серйозною справою.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 3 квітня для Козорогів: цей день буде не дуже легким. У вас можуть виникнути фінансові проблеми. І хоча вони не будуть катастрофічними, але все одно вам доведеться їх вирішувати тут і зараз.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 3 квітня для Водоліїв: перш ніж розпочати якусь справу, обдумайте всі деталі, щоб не пропустити нічого важливого. Інакше згодом вам доведеться витратити багато часу на виправлення помилок.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 3 квітня для Риб: найкраще провести цей вихідний у теплій та приємній компанії. Виберіть самі, з ким би вам було комфортно поспілкуватися, і дозвольте собі трохи розслабитися.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку не бояться ризикувати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Чи плануєте висаджувати город?
Підготовка до сезону
Місячний календар на тиждень
28 березня — 3 квітня
Вплив на життя
Святитимете вербу цього року?
Коли йти до церкви?
Кому пощастить у квітні
Фартові знаки зодіаку
Овен
Овен
Водолій
Водолій
Діва
Діва
1 /2
Хто ще?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти