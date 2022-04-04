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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня, для всіх знаків зодіаку

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4 квітня, 05:00
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Тельці будуть налаштовані войовничо, а Скорпіонам краще триматися подалі від провокацій.
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На думку астрологів, місячну добу, що настала в понеділок, 4 квітня , бажано провести подалі від спокус. Так ви зможете убезпечити себе від неприємностей та розборок з іншими людьми.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 квітня для Овнів: в цей день будьте м'якшими з оточуючими – занадто жорсткі вимоги ви пред'являєте людям, та й собі теж. Це не принесе вам користі, зате відніме нерви та сили у близьких.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 4 квітня для Тельців: домовитися до єдиної думки з будь-ким у вас сьогодні не вийде. Можливо, ви будете сперечатися навіть самі з собою. Головне – не з'ясовувати стосунки із застосуванням сили.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 квітня для Близнят: сьогодні ви можете стати цілком самостійною людиною і ні від кого не залежати, навіть якщо почуваєтеся не у своїй тарілці. Просто потрібно дати собі установку і слідувати їй.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 квітня для Раків: те, що ви тривалий час відкладали, почнеться саме собою, незалежно від вашого бажання. Але це не означає, що ви тепер можете сидіти і стежити за розвитком подій, склавши руки.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 4 квітня для Лева: ваше сьогоднішнє заняття не дасть вам належного задоволення. Залишиться почуття розчарування. Проте роботу доведеться виконати, а нагорода не змусить на себе довго чекати – це має вас втішити.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 квітня для Дів: ви дуже багато знаєте, тож не варто недооцінювати себе. Однак, чим більше дрібних подробиць із важливого для вас питання ви нариєте, тим важче вам усе це осмислити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 квітня для Терезів: просто будьте собою без награності та фальші. Ви дивовижні та неповторні. А відсутність потреби підтримувати якийсь імідж лише додасть вам привабливості.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 4 квітня для Скорпіонів: Постарайтеся не стати сліпим знаряддям у чиїхось руках – це невдячне заняття. Краще не вплутуйтеся ні в які авантюри та сумнівні заходи, щоб не нажити собі ворогів.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 4 квітня для Стрільців: на вас чекає дуже пристойний прибуток, але за умови, що ви не пропустите надану вам можливість. Вибирати зараз особливо не доводиться, проте все буде у ваших руках.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 квітня для Козорогів: нарешті ваше бажання може стати реальністю. Але не варто чекати від долі занадто багато чого. Зробіть крок назустріч і будьте вдячні за надану можливість.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 4 квітня для Водоліїв: сьогодні люди навколо вас будуть налаштовані рішуче та агресивно. Так що вам вигідніше бути тихіше води, нижче трави. І не давати нікому приводу для нападок та провокацій у свій бік.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 квітня для Риб: ваш настрій буде заразним для оточуючих. Тож постарайтеся зробити так, щоб він був добрим. Нехай люди переймуть від вас впевненість, спокій та позитив.

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