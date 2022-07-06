Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Яка ти порода собак за знаком зодіаку: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 липня, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Який ти собака за знаком зодіаку або кожен пес знай свій прогноз.
Яка ти порода собак по знаку зодіака
Яка ти порода собак по знаку зодіака / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби люди були тваринами, наприклад – собаками , то напевно у кожної проявлялися би свої властивості характеру, що залежать від сузір'я. Войовничі та вперті, ласкаві та грайливі, насторожені та недовірливі – всі породи різні, як, втім, і представники зодіакального кола.

Хочете дізнатися, яка порода собаки відповідає саме вам ? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі та звіряйте із життям.

Реклама

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший у списку знак зодіаку прагне бути першим у всьому! Овен – це лідер за своєю природою. Цей знак завжди рішучий, твердий і наполегливий, свого не проґавить. А ще надзвичайно впертий – якщо щось вирішить, то саме так і буде. Цьому знаку найближче алабай .

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Домовитий, господарський, надійний, запасливий та майстровий – це Телець. Крім того, такий знак дуже завзятий у досягненні своїх цілей. Якщо в його голові оселилася ідея, він докладе максимум зусиль, щоби втілити її в життя. Двійник цього знаку у світі собак – бассет .

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники цього повітряного знака надзвичайно розумні, допитливі, харизматичні та товариські. Близнята сповнені ентузіазму, вони швидко все розуміють і легко уживаються з оточуючими. Собаки, що нагадують за характером Близнят – це ердельтер'єри .

Реклама

Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Раки – це прихильники сімейних цінностей. Одне з пріоритетних завдань цього знака – зібрати всіх воєдино та рухати у потрібному напрямку. Крім того, Рак – чудовий стратег, який має аналітичні здібності, що допомагає йому у житті. З собак його багато в чому копіює коллі .

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Назва цього знака говорить сама за себе. Лев благородний, надзвичайно сміливий і відважний, в міру неквапливий і просто обожнює загальну увагу, завжди прагнучи потрапити в епіцентр. Він самостійний і впевнений у собі. Його прототип у собачому світі – англійський бульдог .

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Діва воліє домінувати в суспільстві, поєднуючи в собі неймовірне терпіння з хитрістю і завзятою вдачею. Вона прагне все розкласти по поличках, але ці порядки не завжди відповідають загальноприйнятим. Якби Діва народилася собакою, вона, напевно, була б різеншнауцером .

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби Терези були собаками, це була би порода чіхуахуа . Ці маленькі крихітні собачки виглядають беззахисними, легко вразливими, невпевненими у собі та дуже чутливими. Оточуючим часто хочеться взяти їх на ручки та захистити від усіх небезпек зовнішнього світу.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ефектний, розумний, красивий і водночас безстрашний Скорпіон – уособлення палкості, пристрасті та люті. Особливо якщо вивести його із себе або порушити його життєві принципи, розірве на шматки. Цей знак здатний відчути будь-який відтінок настрою – вилитий доберман .

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Позитивний, енергійний та життєрадісний Стрілець легко може стати душею будь-якої компанії. У цього знака емоції б'ють через край, він завжди готовий до пригод. Але при цьому Стрілець дуже чутливий і вразливий. У цьому на Стрільця схожа така порода як стаффордширський тер'єр .

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У цього зимового знака зодіаку характерною особливістю є докладність, завзятість, сміливість, сила волі. Водночас Козоріг – гарний дипломат і вміє домовлятися та йти на компроміс. Серед собачих порід Козорога найбільше нагадує німецька вівчарка .

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій – особистість творча, енергійна та різнобічна. Цей знак має рішучий і незалежний характер. Він товариський, наполегливий, активний і в міру екстравагантний, можна сказати – річ у собі. Схожі якості має така порода собаки, як такса .

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби – натури глибокі. Представники цього знака мрійливі, задумливі, дещо флегматичні та чутливі. Рибам періодично треба побути на самоті. Вони не поспішають зав'язати дружбу з першим зустрічним і вважають за краще зберігати дистанцію. Вилитий спанієль .

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Вони розуміють одне одного із півслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козеріг/Терези
Козеріг/Терези
Близнюки/Водолій
Близнюки/Водолій
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
4 – 10 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як відучити собаку гризти речі
Лайфхаки
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти