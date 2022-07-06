Яка ти порода собак за знаком зодіаку: гороскоп для всіх

Який ти собака за знаком зодіаку або кожен пес знай свій прогноз.

Яка ти порода собак по знаку зодіака / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби люди були тваринами, наприклад – собаками , то напевно у кожної проявлялися би свої властивості характеру, що залежать від сузір'я. Войовничі та вперті, ласкаві та грайливі, насторожені та недовірливі – всі породи різні, як, втім, і представники зодіакального кола.

Хочете дізнатися, яка порода собаки відповідає саме вам ? Читайте думку астрологів у нашому гороскопі та звіряйте із життям.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший у списку знак зодіаку прагне бути першим у всьому! Овен – це лідер за своєю природою. Цей знак завжди рішучий, твердий і наполегливий, свого не проґавить. А ще надзвичайно впертий – якщо щось вирішить, то саме так і буде. Цьому знаку найближче алабай .

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Домовитий, господарський, надійний, запасливий та майстровий – це Телець. Крім того, такий знак дуже завзятий у досягненні своїх цілей. Якщо в його голові оселилася ідея, він докладе максимум зусиль, щоби втілити її в життя. Двійник цього знаку у світі собак – бассет .

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники цього повітряного знака надзвичайно розумні, допитливі, харизматичні та товариські. Близнята сповнені ентузіазму, вони швидко все розуміють і легко уживаються з оточуючими. Собаки, що нагадують за характером Близнят – це ердельтер'єри .

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Раки – це прихильники сімейних цінностей. Одне з пріоритетних завдань цього знака – зібрати всіх воєдино та рухати у потрібному напрямку. Крім того, Рак – чудовий стратег, який має аналітичні здібності, що допомагає йому у житті. З собак його багато в чому копіює коллі .

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Назва цього знака говорить сама за себе. Лев благородний, надзвичайно сміливий і відважний, в міру неквапливий і просто обожнює загальну увагу, завжди прагнучи потрапити в епіцентр. Він самостійний і впевнений у собі. Його прототип у собачому світі – англійський бульдог .

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Діва воліє домінувати в суспільстві, поєднуючи в собі неймовірне терпіння з хитрістю і завзятою вдачею. Вона прагне все розкласти по поличках, але ці порядки не завжди відповідають загальноприйнятим. Якби Діва народилася собакою, вона, напевно, була б різеншнауцером .

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби Терези були собаками, це була би порода чіхуахуа . Ці маленькі крихітні собачки виглядають беззахисними, легко вразливими, невпевненими у собі та дуже чутливими. Оточуючим часто хочеться взяти їх на ручки та захистити від усіх небезпек зовнішнього світу.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ефектний, розумний, красивий і водночас безстрашний Скорпіон – уособлення палкості, пристрасті та люті. Особливо якщо вивести його із себе або порушити його життєві принципи, розірве на шматки. Цей знак здатний відчути будь-який відтінок настрою – вилитий доберман .

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Позитивний, енергійний та життєрадісний Стрілець легко може стати душею будь-якої компанії. У цього знака емоції б'ють через край, він завжди готовий до пригод. Але при цьому Стрілець дуже чутливий і вразливий. У цьому на Стрільця схожа така порода як стаффордширський тер'єр .

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У цього зимового знака зодіаку характерною особливістю є докладність, завзятість, сміливість, сила волі. Водночас Козоріг – гарний дипломат і вміє домовлятися та йти на компроміс. Серед собачих порід Козорога найбільше нагадує німецька вівчарка .

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій – особистість творча, енергійна та різнобічна. Цей знак має рішучий і незалежний характер. Він товариський, наполегливий, активний і в міру екстравагантний, можна сказати – річ у собі. Схожі якості має така порода собаки, як такса .

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби – натури глибокі. Представники цього знака мрійливі, задумливі, дещо флегматичні та чутливі. Рибам періодично треба побути на самоті. Вони не поспішають зав'язати дружбу з першим зустрічним і вважають за краще зберігати дистанцію. Вилитий спанієль .

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.