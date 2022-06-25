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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Який ти дачник за знаком зодіаку: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 червня, 20:00
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Дізнайтеся, чому в одних людей ростуть шикарні квіти, а інші можуть похвалитися чудовим урожаєм
Гороскоп городника за знаками зодіаку
Гороскоп городника за знаками зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Не лише люди, а й кожна рослина має свій характер . У одного господаря буйно цвітуть квіти, у іншого – хороший урожай, у третього – в кращому разі зеленіє галявина або до пояса колоситься бур'ян.

Астрологи виявили цікавий взаємо зв'язок між знаком народження людини та біоритмами рослини , що вона вирішила вирощувати. Виявляється, представники флори симпатизують різним знакам зодіаку і вибирають собі людей з відповідними властивостями.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овен за своєю природою любить роздолля, і в нього зазвичай велика дачна ділянка. При цьому він віддає перевагу доглянутій галявині замість городу. Виростити врожай у Овна не вдасться, бо на це просто не вистачає терпіння. У крайньому випадку можна посадити невибагливі рослини. Зате Овну легше вдається доглядати за квітами .

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Завдяки своїй інтуїції, земний знак Телець точно знає, що коли і куди краще посадити. Вирощені ним плоди виходять великими та красивими, на заздрість сусідам. Причому він здатний домогтися пристойного врожаю як звичайних культур, так і екзотики. Робота в саду та на городі приносить Тельцю справжню радість і земля платить йому взаємністю.

Близнюки

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнюки та садові роботи практично несумісні. Монотонні однакові дії їх виснажують, максимум на що здатні Близнюки – виростити невибагливі рослини та ефектні квіти. Натомість, коли людей цього знаку відвідує муза та натхнення, вони з цікавістю займаються ландшафтним дизайном перетворюючи свою ділянку до невпізнання.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Рак прагне ідеальності, зокрема й на ділянці . Тут все впорядковано і кожен шматочок землі має свою особливість і призначення: зона відпочинку, грядки, сад, квітник. І все це господарство гармонійно поєднується та приносить йому задоволення. Рак настільки любить всі рослини на своїй дачі, що здатний з ними няньчитися та розмовляти, як із живими.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев особисто не дуже любить копатися в землі, але його ділянка виглядає просто ідеально. Досягається це працею інших людей, за якими Лев уважно стежить і спрямовує, не шкодуючи грошей на благоустрій території. Тут буде все: буйний квітник, грядки з добірними овочами, сад із елітними фруктовими деревами та обов'язково шикарна зона відпочинку.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Діви відчувають особливе задоволення, коли клопочуться біля своїх грядок та галявин. Вони з однаковою завзятістю полють, копають, саджають, поливають, збирають та заготовлюють урожаю. Усі посадки на дачі Діви ретельно сплановані, а кожен сантиметр ділянки задіяний. При цьому у них добре виходить вирощувати будь-які овочі та фрукти .

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Терези абсолютно не люблять садово-городні роботи , а тому їхня ділянка найчастіше виглядає занедбаною і неохайною. Почату справу вони рідко доводять до завершення, постійно перебуваючи у сумнівах, що вони хочуть у результаті. Оптимальними рослинами для Терезів є невибагливі овочеві культури та квіти, які не потребують ретельного догляду.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ділянка Скорпіона може викликати неоднозначне враження. Цей знак здатний поєднувати непоєднуване , І в нього часто елітні сорти сусідять з невибагливими рослинами тільки тому, що і ті, і інші здаються йому красивими або корисними. Копатися в землі, Скорпіон не любить, воліючи просто провести час на свіжому повітрі, відволікаючись від метушні.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрілець прагне створити на своїй ділянці зразковий сад та город, але через дефіцит терпіння у нього це виходить не дуже. Його ще хоч якось вистачає на висаджування рослин, а ось догляд, прополювання, підгортання, полив – завдання не для нього. Дача для Стрільця – це більше місце відпочинку , а не спосіб вирощування овочів та фруктів.

Козеріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Дачну ділянку Козерога легко порівняти з кунсткамерою, повною марного мотлоху. Але Козеріг так не вважає, постачаючи кожен метр лавами, гратами, альтанками та прагнучи створити пристойну в його розумінні зону відпочинку . Він не проти овочів та фруктів, вирощуючи та доглядаючи за різними сортами. Але ось квітники – рідкісне явище на ділянці Козерога.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій дуже любить свою дачу, намагаючись оновлювати та оснащувати її за останнім словом моди . Тут можна зустріти новинки садового обладнання та техніки, а в саду та на грядках ростуть лише селекційні сорти. Водночас Водолій стежить за тим, щоб все було своєчасно прополото, полито і підживлене. А тому й урожай він збирає чудовий і у великій кількості.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби цінують свою дачу, скоріше, не за можливість зібрати врожай, а заради релаксації та приємного проведення часу . Цей знак не любить важку фізичну працю з лопатою та граблями, хоча й не уникає можливості доглядати за рослинами. Він має кілька пристойних грядок і сад, але це більше для душі, а не для насичення.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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