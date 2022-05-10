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Коли зміниться перебіг війни в Україні: вплив затемнення 16 травня на ситуацію у світі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 травня, 20:55
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Повня і місячне затемнення у Скорпіоні, на думку астролога, ознаменує битву з монстрами.
Як місячне затемнення 16 травня вплине на війну в Україні: прогноз астролога / Фото: unsplash, Instagram / nataly.nesterenko
Як місячне затемнення 16 травня вплине на війну в Україні: прогноз астролога / Фото: unsplash, Instagram / nataly.nesterenko

Чергове затемнення 2022 року пройде 16 травня, о 7:14 за Києвом , закриваючи перший коридор весняних затемнень. Воно буде повним місячним і відбудеться під знаком Скорпіона.

Астролог Наталія Нестеренко, аналізуючи наближення затемнення, зробила прогноз для України та світу , а також описала його вплив на розвиток військових дій у нашій країні.

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Як правило, Скорпіон провокує незрозумілу агресію та виплеск негативних емоцій. Затемнення Місяця буде пов'язане з процесами руйнування та очищення в кризах, через які рухається світ на шляху до нових рівнів прояву свідомості та задуму у матерії та формі.

Затемнення, яке проходить у Скорпіоні, сприяє очищенню під час переходу світу на нові рівні буття. При цьому стає неминучим руйнування старих систем та режимів , яке несе із собою доленосні зміни у глобальних економічних, фінансових зв'язках та процесах.

Очевидно, що у всіх цих змінах йдеться, насамперед, про путінську Росію – архаїчне, косне утворення, що у своїх спробах зупинити процеси еволюції, перетворюється на середньовічного монстра та концентровану енергію мортидо. З одного боку, під впливом місячного затемнення у Скорпіоні можна очікувати на чергові шокуючі прояви божевілля та сліпої агресії російського режиму. З іншого боку, все це остаточно вимикає його із цивілізаційних процесів і визначає його аварію, в тому числі, блокує доступ до ресурсів, що його живлять.

Щодо України та світу в цілому, то вплив затемнення астролог бачить так:

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Для України та світу, що протистоять цій мортидній енергії, місячне затемнення у Скорпіоні позначає черговий критичний період зіткнення з її проявами – у тому числі у руйнуваннях і, можливо, у трагедіях. Але це ж місячне затемнення зазначає і переломний момент у здібності України та світу не лише протистояти цій сліпій та божевільній силі, а й перенаправляти її проти того, хто став її носієм та втіленням.

Наталія Нестеренко вважає, що найближчий час до місячного затемнення – слушний період для прийняття санкцій проти агресора.

Оскільки диспозитор точки місячного затемнення, Марс, перебуває в Рибах у поєднанні з Нептуном, ці рішення стосуватимуться нафти і газу, судноплавства, морської сфери, а також найбільш таємних економічних зв'язків, що ретельно приховуються, джерел "живлення" і ресурсів російського режиму. Крім того, як диспозитор затемнення, Марс в Рибах у поєднанні із Нептуном означає, що головні кризи і руйнівні події найближчих до точки затемнення днів і тижнів можуть бути пов'язані з приморськими регіонами, морями, морськими суднами, рідинами, отрутами, отруйними речовинами, з отруйним ефектом токсичних ідей та ідеологій.

Раніше ми публікували прогноз астролога про те, коли закінчиться війна і що буде з Росією. Також дізнайтесь, які знаки зодіаку супроводжуватиме удача у травні-2022.

Ольга Козачок
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