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Коли закінчиться війна і вплив затемнень на Україну: прогноз астролога

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17 квітня, 20:36
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Затемнення циклічні в саросі, і події, пов'язані з ними, можуть повторюватися
Вплив сонячного затемнення на Україну: прогноз астролога
Вплив сонячного затемнення на Україну: прогноз астролога / Фото: Pixabay, Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Україна незабаром увійде до аури дії затемнень-2022, і вони вплинуть на гороскоп нашої держави та ситуацію в цілому. Про те, що станеться з Україною в цей період, як розташування небесних тіл може змінити стан справ на політичному, духовному та військовому рівні, чи можна передбачити, коли закінчиться війна, читайте у прогнозі астролога Валентини Віттрок.

Весняне сонячне затемнення

30 квітня о 23:27 за київським часом відбудеться сонячне затемнення. Це часткове затемнення, 119 сароса і воно є повторенням через сарос часткового сонячного затемнення 19 квітня 2004 року.

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Вплив сонячного затемнення: аналіз астролога

Валентина Віттрок провела аналіз, що відбувалося минулого разу при аналогічному затемненні у 2004 році.

Виведення військ Іспанією з Іраку, смерть глави корпорації Макдональдс, міністри Естонії та Фінляндії обговорювали взаємодію поліції двох країн, російський економічний форум у Лондоні. У світлі нинішнього сонячного затемнення знову актуальна Фінляндія, на межі якої стоять російські війська, Макдональдс пішов із Росії, та й нарешті питання виведення російських військ з України . На карті України саме затемнення проходить по Дому інформації, документації, обговорення процесів.

Це весняне сонячне затемнення проходитиме в 11-му градусі знака зодіаку Телець, яким керує Прозерпіна – планета-трансмутація. Зараз Прозерпіна у руйнівному чорно-магічному градусі висить на Плутоні – планеті війни України . А поруч із поєднанням Сонце-Місяць розташований натальний Уран, який відповідає за технології та зброю і дає транзитній планеті позитивний аспект.

Що чекає на Україну: прогноз щодо сонячного затемнення

Астролог коментує: прогресивна карта на день затемнення показує, що прогресивний Юпітер стоїть на Сонці України і це вражає, тому що Юпітер – це експансія та удача . Прогресивні Марс і Сонце перебувають у Домі війни, і Сонце стоїть у першому руйнівному градусі Терезів.

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Отже, ми маємо в прогресіях два руйнівні градуси: 1-й – Терезів і 19-й – Скорпіона там, де стоїть прогресивний Плутон – Бог війни. Сказати, що це схоже на затишшя ? Можливо. І, знову ж таки, варто пам'ятати, що затемнення – у Домі підписання документів.

Таким чином, астролог підбила підсумки затемнення 30 квітня за картою України.

Зараз закладається історична програма визволення України від багаторічної рабської залежності . Україна позиціонує себе як державу із сильною, згуртованою армією, здатною протистояти другій армії світу. Український народ згуртований як ніколи, і показує приклад іншим країнам.

Раніше ми розповідали, коли закінчиться війна і що буде з Росією: прогноз астролога.

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