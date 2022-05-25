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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Коли закінчиться війна між Росією та Україною: прогноз від астролога Анжели Перл

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 травня, 15:54
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Потужний вплив Сатурна на гороскоп України може не завершитися цього року
Як Сатурн впливає на війну в Україні / Фото: unsplash, instagram.com/angelapearlastrology, колаж: Сьогодні
Як Сатурн впливає на війну в Україні / Фото: unsplash, instagram.com/angelapearlastrology, колаж: Сьогодні

Головне питання, яке цікавить людей в Україні та світі – коли закінчиться війна. Своє бачення ситуації озвучила Анжела Перл – відомий астролог з 20-річним стажем з Австралії.

Багато в чому вона пов'язує вплив планети Сатурн на відносини та обстановку в нашій країні.

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У 2022 році Сатурн тричі проходить у гороскопі України по її Місяцю. При цьому Місяць у гороскопі країни символізує людей.

Тобто вперше він уже пройшов. Початок війни – це саме проходження Сатурна, найважчий період.

Планета Сатурн в астрології відповідає за порядок, працьовитість, силу волі, подолання труднощів. Це планета консерватизму, старої системи, і вона розташована в знаку Росії . У 2022 році Сатурн перебуває у дуже напруженому аспекті з Ураном. Адже вся військова ситуація розпочалася на протистоянні двох планет – Сатурна та Урана. А Уран – це планета всього нового, молодого, вільного і перебуває в знаку України .

Влітку Сатурн розгортається у червні місяці і йтиме вдруге ще, у тому ж самому положенні. Але це будуть наші наступальні дії. Будуть втрати, буде складно, ще будуть серйозні бої, але вони вже виганятимуть ворога з території України. Сатурн розвертається і задкує назад 5 червня. Тобто російська армія почне задкувати назад. Або вони зупиняться, почнуть окопуватися, захищатися – щось таке, що почне виштовхувати армію агресора. Це другий період Сатурна.

Далі Анжела Перл називає період наприкінці серпня та вересень 2022 року – коли люди почнуть повертатися додому на більшу частину території України.

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Втретє, коли Сатурн проходитиме за цим положенням – це період Нового року та січень. Це останній його прояв. Швидше за все там іще можливі якісь бої. Протистояння Сатурна та Урана закінчується лише у березні місяці – у районі 8 березня.

На думку астролога, саме у березні наступного року в нашій країні кардинально зміниться ситуація. Можливе підписання якихось документів, схожих на мирний договір або навіть на капітуляцію агресора. Головне, що напруга та протистояння розпадеться.

Дивіться відео прогнозу щодо війни в Україні від астролога Анжели Перл:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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