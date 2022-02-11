Короткий гороскоп на завтра, 12 лютого – треба пекти пироги

У суботу, 12 лютого, розташування світил свідчить про те, що у людини загострюється інтуїція. Під впливом Місяця люди починають краще відчувати наближення удачі чи небезпеки, хоч і не можуть пояснити, чому. День може дати несподівані плоди, відмінні результати. Особливо це стосується всіх справ, які ви робите не самотужки, а в товаристві друзів, однодумців. Так вважають астрологи, які розробляють прогнози для "Сегодня".
Завтра корисно відпочивати в компанії, займатися спільно фізичною працею. Добре було б провідати батьків або хоча б зателефонувати їм. Добре вирушати в дорогу, робити покупки, готувати їжу.
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Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку
- Овни, у вас можливі невеликі перешкоди у справах Все, що ви задумали, має вийти – але повільніше і складніше, ніж ви припускали.
- Тельці познайомляться з цікавою людиною. Буде багато зустрічей, дізнаєтесь щось незвичайне.
- Близнюків очікують на фінансові надходження. Імовірні покупки.
- Раки відчують приплив сил. Ви готові діяти – і у вас все має вийти.
- Леви проведуть день у роздумах та самотності.
- Діви отримають довгоочікувані новини Можливі сюрпризи та подарунки.
- Терезам має бути серйозна робота, але результати вас порадують.
- Скорпіони доб'ються розташування впливової людини. Удача чекає на тих, хто шукає роботу.
- Стрільцям чекають покупки. Даватимуть поради друзям, як розпорядитися грошима.
- Козероги відчувають приплив сил. Чекайте на важливі і приємні події в сім'ї.
- У Водоліїв буде багато відповідальної роботи. Можливий також господарський клопіт.
- Риби відчувають приплив енергії. Вас потягне на пригоди.
Рада астрологів на завтра
Ця субота – чудовий день, щоб займатися випічкою. Пекти хліб, пироги, печива. По-перше, випічка вийде краще за звичайний, всі порадіють.
По-друге, день символічно пов'язаний із домівкою. Навіть якщо ваша духовка електрична, вона завтра не має стояти без діла. Це привабить щастя та гармонію у ваш будинок.