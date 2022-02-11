Короткий гороскоп на завтра, 12 лютого – треба пекти пироги

Вдало завершаться всі справи, які ви робите не самотужки, прогнозують астрологи для Segodnya.ua

У суботу, 12 лютого, розташування світил свідчить про те, що у людини загострюється інтуїція. Під впливом Місяця люди починають краще відчувати наближення удачі чи небезпеки, хоч і не можуть пояснити, чому. День може дати несподівані плоди, відмінні результати. Особливо це стосується всіх справ, які ви робите не самотужки, а в товаристві друзів, однодумців. Так вважають астрологи, які розробляють прогнози для "Сегодня".

Завтра корисно відпочивати в компанії, займатися спільно фізичною працею. Добре було б провідати батьків або хоча б зателефонувати їм. Добре вирушати в дорогу, робити покупки, готувати їжу.

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Що зірки приготували на завтра знакам Зодіаку

Овни , у вас можливі невеликі перешкоди у справах Все, що ви задумали, має вийти – але повільніше і складніше, ніж ви припускали.

, у вас можливі невеликі перешкоди у справах Все, що ви задумали, має вийти – але повільніше і складніше, ніж ви припускали. Тельці познайомляться з цікавою людиною. Буде багато зустрічей, дізнаєтесь щось незвичайне.

познайомляться з цікавою людиною. Буде багато зустрічей, дізнаєтесь щось незвичайне. Близнюків очікують на фінансові надходження. Імовірні покупки.

очікують на фінансові надходження. Імовірні покупки. Раки відчують приплив сил. Ви готові діяти – і у вас все має вийти.

відчують приплив сил. Ви готові діяти – і у вас все має вийти. Леви проведуть день у роздумах та самотності.

проведуть день у роздумах та самотності. Діви отримають довгоочікувані новини Можливі сюрпризи та подарунки.

отримають довгоочікувані новини Можливі сюрпризи та подарунки. Терезам має бути серйозна робота, але результати вас порадують.

має бути серйозна робота, але результати вас порадують. Скорпіони доб'ються розташування впливової людини. Удача чекає на тих, хто шукає роботу.

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чекають покупки. Даватимуть поради друзям, як розпорядитися грошима. Козероги відчувають приплив сил. Чекайте на важливі і приємні події в сім'ї.

відчувають приплив сил. Чекайте на важливі і приємні події в сім'ї. У Водоліїв буде багато відповідальної роботи. Можливий також господарський клопіт.

буде багато відповідальної роботи. Можливий також господарський клопіт. Риби відчувають приплив енергії. Вас потягне на пригоди.



Рада астрологів на завтра

Ця субота – чудовий день, щоб займатися випічкою. Пекти хліб, пироги, печива. По-перше, випічка вийде краще за звичайний, всі порадіють.

По-друге, день символічно пов'язаний із домівкою. Навіть якщо ваша духовка електрична, вона завтра не має стояти без діла. Це привабить щастя та гармонію у ваш будинок.