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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, які вважаються найкращими солдатами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 березня, 20:24
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається природженим захисником та військовим
Найкращі військові за знаками зодіаку
Найкращі військові за знаками зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні, Maks Levin

Звісно, у такий тяжкий час кожна людина намагається стати на захист своєї сім'ї, міста, Батьківщини, незалежно від чину, професії, віку чи дня народження.

Але все ж таки, на думку астрологів, є просто природжені воїни, захисники та солдати , які у військовій службі почуваються як риба у воді й набагато легше за інших орієнтуються у нюансах та тонкощах бойових дій.

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Телець

Цей знак справедливо називають одним з найкращих вояків у зодіакальному колі. Телець за своєю природою ґрунтовний, серйозний і дисциплінований. У нього все розкладено по поличках, він чудовий господарник та трудівник. Він довго розганяється, але якщо його завести – зупинити розлюченого Тельця фактично неможливо . Він дасть відсіч і зможе поставити на місце будь-кого, хто зустрінеться на його шляху.

Лев

Принциповий, безстрашний та запеклий – це просто природжений лідер у всьому, у питаннях стратегії та тактики бойових дій теж . Зодіакальний цар звірів легко справляється з такими завданнями й у світі людей. Горе тому, хто посміє суперечити Леву або чинити не так, як він сказав. З представників цього знака виходять чудові командири, здатні повести за собою.

Стрілець

Навіть у зодіакальному колі цей знак зображений зі зброєю – що говорить про його природні схильності мисливця, воїна, захисника . Стрілець легко стає зразковим солдатом і може дослужитися до високих звань. Він легкий на підйом, пристосовується до будь-яких труднощів, не скаржиться на долю, а терпляче й методично знищує ворогів, доводячи справу до переможного кінця.

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Раніше ми розповідали, яким трьом знакам зодіаку пощастить у коханні у рік Тигра-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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