Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Місячний календар на 7-13 березня 2022 року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 09:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці сім днів треба зосередитись на собі, на своїх відчуттях, намагатися контролювати свої емоції. Варто бути обережними 12 березня, Місяць негативно впливатиме на незібраних людей
Місячний календар для 7-13 березня 2022 року
Місячний календар для 7-13 березня 2022 року / Фото: Pinterest

Можна по-різному ставитися до фаз Місяця, але вже давно зрозуміло, що його поведінка впливає на всіх більшою чи меншою мірою.

Повний місячний календар на березень цього року ми публікували, тепер детальніший прогноз на 7-13 число.

Реклама

Місячний день 7-13 березня 2022 року

7 березня

Цей день треба провести у спокої. Вдалий час для створення планів, похвали собі за свої успіхи та результати праці. 7 березня не треба нікуди поспішати та допускати активних дій.

8 березня

Реклама

Цього дня Місяць допоможе розібратися у собі, зрозуміти сенс усього, що відбувається з вами та з рідними. Якщо є хобі та час до нього повернутися – приділіть цьому увагу.

8 березня Місяць починає набиратися сил та активно віддає свою енергію.

9 березня

Реклама

Цього дня світ переходить на новий щабель, цей час для відвертих розмов із собою. Відчуєте бажання сміливо щось поміняти, кардинально і по дрібницях, 9 березня – найкращий для цього день.

10 березня

Це складний день для тих, хто має нерозв'язані питання, труднощі, проблеми. Вони ніби вилізуть назовні й казатимуть – нас час позбуватися, нас час розв'язувати.

Важливо зробити це максимально, дійти до висновків та звільнитися від переживань.

11 березня

Час для змін, великих та вдалих. Усі справи, які ви розпочнете сьогодні, обіцяють стати успішними. Місяць допоможе подолати всі труднощі та перешкоди.

12 березня

Дещо несприятливий день, Місяць дивуватиме своїм впливом насамперед незібраних та неврівноважених людей.

Тому важливо опануватися, не панікувати й триматися подалі від панікерів. Натомість будь-які дії обов'язково призведуть до потрібного результату.

13 березня

Сприятливий день, щоби побути із собою, промацати свої слабкі місця та спробувати зробити їх сильними.

Прислухайтесь до себе, шукайте відповіді – Місяць допоможе.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
21 — 27 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти