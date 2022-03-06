Місячний календар на 7-13 березня 2022 року

Ці сім днів треба зосередитись на собі, на своїх відчуттях, намагатися контролювати свої емоції. Варто бути обережними 12 березня, Місяць негативно впливатиме на незібраних людей

Місячний календар для 7-13 березня 2022 року / Фото: Pinterest

Можна по-різному ставитися до фаз Місяця, але вже давно зрозуміло, що його поведінка впливає на всіх більшою чи меншою мірою.

Повний місячний календар на березень цього року ми публікували, тепер детальніший прогноз на 7-13 число.

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Місячний день 7-13 березня 2022 року

7 березня

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Цей день треба провести у спокої. Вдалий час для створення планів, похвали собі за свої успіхи та результати праці. 7 березня не треба нікуди поспішати та допускати активних дій.

8 березня

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Цього дня Місяць допоможе розібратися у собі, зрозуміти сенс усього, що відбувається з вами та з рідними. Якщо є хобі та час до нього повернутися – приділіть цьому увагу.

8 березня Місяць починає набиратися сил та активно віддає свою енергію.

9 березня

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Цього дня світ переходить на новий щабель, цей час для відвертих розмов із собою. Відчуєте бажання сміливо щось поміняти, кардинально і по дрібницях, 9 березня – найкращий для цього день.

10 березня

Це складний день для тих, хто має нерозв'язані питання, труднощі, проблеми. Вони ніби вилізуть назовні й казатимуть – нас час позбуватися, нас час розв'язувати.

Важливо зробити це максимально, дійти до висновків та звільнитися від переживань.

11 березня

Час для змін, великих та вдалих. Усі справи, які ви розпочнете сьогодні, обіцяють стати успішними. Місяць допоможе подолати всі труднощі та перешкоди.

12 березня

Дещо несприятливий день, Місяць дивуватиме своїм впливом насамперед незібраних та неврівноважених людей.

Тому важливо опануватися, не панікувати й триматися подалі від панікерів. Натомість будь-які дії обов'язково призведуть до потрібного результату.

13 березня

Сприятливий день, щоби побути із собою, промацати свої слабкі місця та спробувати зробити їх сильними.

Прислухайтесь до себе, шукайте відповіді – Місяць допоможе.