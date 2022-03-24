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Місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

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24 березня, 19:50
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Дізнайтеся, коли краще не займатися нічим серйозним, а в які дні можна загадувати бажання у квітні-2022.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місяць може по-різному діяти на людей , а його фази впливають на наш настрій, емоції та поведінку. Причому, якщо одні люди явно щось відчувають, інші часто навіть не помічають зміну місячних фаз.

У які дні квітня-2022 можна і потрібно проявляти активність , а коли не варто робити жодних серйозних дій, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик і повня у квітні-2022

Молодик у квітні 2022 року відбудеться першого ж дня місяця о 9 годині 25 хвилин за київським часом.

Це астрономічне явище пройде під знаком Овен – першим у зодіакальному колі, що знаменує початок не лише місяця, а й року.

Овен діє на людей із підвищеною імпульсивністю та необачністю. У цей час люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості, зухвалості, різкості.

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У ці дні не варто виконувати складну або вимагаючу напруги роботу . Найкраще присвятити час розміреності, спокійному відпочинку.

Також не потрібно відразу приступати до активних дій – цей час призначений для планів і загадування бажань . А ще період молодика сприятливий для аналізу минулого, здобуття уроків, прощення старих образ та підготовки до серйозних починань.

Повня у середині весни пройде 16 квітня, о 21 годині 56 хвилин під знаком Терези , що сприяє настрою на спокій та розміреність. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується порозуміння. Тому період молодика у цьому знаку сприятливий для примирення з усіма, з ким були у сварці.

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Зазвичай у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення та схильні до помилок .

Сприятливі та несприятливі місячні дні у квітні-2022

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 2, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29 квітня.
  • Слушними днями у квітні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 3, 5, 10, 14, 21, 22 квітня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у квітні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30 квітня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.

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