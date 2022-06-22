Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚢 Що відбувається на Зміїному 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 червня, 10:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтесь, у які дні краще не займатися нічим серйозним, а коли можна загадувати бажання у липні-2022
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Як впливає Місяць на настрій, емоції та поведінку людей? Різні фази Місяця впливають на нас по-різному. Причому, на одних це дуже сильно відбивається, а інші можуть навіть не помітити зміну чергово\ місячної фази. Але в жодному разі її не можна недооцінювати.

В які дні липня можна проявляти активність , коли не рекомендується робити серйозні кроки, а коли корисно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

Реклама

Молодик і повня у липні-2022

Липнева повня припадає практично на середину літа – 13 липня, о 21 годині 38 хвилин . Вона пройде під знаком Козоріг , який серйозно впливає на життя та самопочуття людей. Це сприятливий період для наведення порядків, розкладання по місцях речей та думок, а також всепрощення, планування та накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Однак у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення та схильні до помилок .

Молодик у липні 2022 року пройде 28-го числа, о 20 годині 56 хвилини за київським часом. Він буде під знаком Лев , який сприяє активному, піднесеному та бадьорому настрою. З'являється бажання хвалити та отримувати компліменти. Тому не варто скупитися на добрі слова для оточуючих.

Реклама

У дні молодика не потрібно відразу ж приступати до активних дій – цей час більше підходить для складання планів та загадування бажань , а також сприятливі для отримання приємних вражень.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у липні-2022

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточення та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 29 липня.
  • Слушними днями в липні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 1, 3, 8, 12, 18, 19, 20, 30 липня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у липні ще є дати, в які, згідно з місячним календарем, слід виявити вдумливість та обережність: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 22, 25, 28, 31 липня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у липні-2022 в Україні. Від місячних фаз залежить не тільки поведінка людей, але й стан волосся, про який ви можете дізнатися з календаря стрижок на липень-2022 і в залежності від нього вибирайте потрібний день для зміни іміджу.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони виглядають приголомшливо
Фотогенічні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Скорпіон
Скорпіон
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
20 – 26 червня
Вплив на життя
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як правильно помити курку
Дізнатися
Іменини у липні
Як привітати?
Місячний календар на червень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у червні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти