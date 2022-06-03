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Місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 червня, 17:14
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Дізнайтесь, у які дні краще не займатися нічим серйозним, а коли можна загадувати бажання у червні-2022.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Як впливає Місяць на настрій, емоції та поведінку людей? Різні фази Місяця здійснюють на нас відчутний вплив. Причому, на одних це дуже сильно відбивається, а інші можуть навіть не помітити зміну чергової місячної фази. Але в жодному разі її не можна недооцінювати.

В які дні червня можна проявляти активність ,коли не рекомендується робити серйозні кроки, а коли корисно загадувати бажання, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик і повня у червні-2022

Повня на початку літа пройде 14 червня, о 14 годині 52 хвилини під знаком Стрілець , що діє на людей заспокійливо, призводить до порядку та дисципліни. Люди краще сприймають інформацію і тягнуться до знань, стають більш законослухняними та сприйнятливими до чужих порад і рекомендацій.

Однак у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення і схильні до помилок .

Молодик у червні 2022 року відбудеться 29-го числа, о 5 годині 53 хвилини за київським часом. Він пройде під знаком Рак , що здатен зробити людей більш чутливими та легкоранимими. З'явиться потреба поринути у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливішими, ніж події зовнішнього світу.

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У дні молодика не потрібно відразу ж приступати до активних дій – цей час більше підходить для складання планів та загадування бажань а також сприятливий для отримання приємних вражень.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у червні-2022

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок і вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30 червня.
  • Слушними днями у червні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 1, 3, 8, 12, 19, 20 червня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у червні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 18, 22, 25, 28 червня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів і сварок, агресії та насильства.

Від місячних фаз залежить не лише поведінка людей, а й стан рослин: читайте місячний календар для саду та городу на червень 2022 року. Також дивіться календар фарбування на червень-2022 і в залежності від нього вибирайте потрібний день для зміни іміджу.

Ольга Козачок
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