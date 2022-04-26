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Місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

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26 квітня, 16:36
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Дізнайтеся, коли не варто робити нічого серйозного, а в які дні можна загадувати бажання у травні-2022.
Який сьогодні місячний день
Який сьогодні місячний день / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місяць доволі серйозно впливає на наш настрій, емоції та поведінку. Примітно, що одні люди явно щось відчувають, інші ж можуть навіть не звернути увагу на зміну місячних фаз та інші астрономічні явища.

Які дні травня-2022 можна проявляти активність , а коли не варто виконувати жодних серйозних дій, дізнайтеся в нашій статті.

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Молодик і повня у травні-2022

Повня наприкінці весни пройде 16 травня, о 7 годині 15 хвилин під знаком Скорпіон , який посилює і так напружений емоційний настрій. Люди стають істеричними, збудженими, не здатними на компроміси, а тому збільшується ймовірність конфліктів.

Зазвичай у період повні та кілька днів потому люди не завжди можуть приймати адекватні рішення і схильні до помилок .

Молодик у травні 2022 року відбудеться наприкінці місяця, 30-го числа, о 14 годині 31 хвилині за київським часом. Він пройде під знаком Близнята .

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Близнята здатні зробити людей більш активними, діяльними, рухливими та веселими. Цей легкий, балакучий знак зодіаку сприяє спілкуванню, знайомствам і допомагає легко знайти спільну мову з оточуючими.

У дні молодика не потрібно відразу приступати до активних дій – цей час призначений для планів і загадування бажань , а також сприятливий для насичення приємними враженнями.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у травні-2022

  • У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих і легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31 травня.
  • Слушними днями у травні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 2, 4, 9, 13, 20, 21 травня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Але планувати нові справи не варто.
  • Однак у травні іще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 23, 26, 29 травня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам і провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Від розташування та фаз Місяця залежить не лише настрій людей, а й стан рослин: читайте місячний календар для саду та городу на травень 2022 року. Також дивіться календар стрижок на травень-2022 і в залежності від нього вибирайте потрібний день для зміни іміджу.

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