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Місячний календар на тиждень 11-17 липня 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 липня, 10:40
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Згідно з місячним календарем, найбільш складними днями наступного тижня будуть середа та неділя.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину липня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 липня 2022 року .

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Місячний календар щодня на тиждень 11-17 липня 2022 року

  • 11 липня, понеділок – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

  • 12 липня, вівторок – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань справджується.

  • 13 липня, середа – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня о 21:38. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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  • 14 липня, четвер – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

  • 15 липня, п'ятниця – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

  • 16 липня, субота – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

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  • 17 липня, неділя – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

Раніше ми публікували місячний календар стрижок на липень 2022 року. А ще давали прогноз астролога, коли закінчиться складний для України період у війні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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