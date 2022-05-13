Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Місячний календар на тиждень 16-22 травня 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 10:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на повню і місячне затемнення 16 травня, весь тиждень буде відносно позитивним і легким.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину травня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 16-22 травня 2022 року.

Реклама

Місячний календар по днях на тиждень 16-22 травня 2022 року

  • 16 травня, понеділок – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – місячне затемнення і повня о 7:15. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

  • 17 травня, вівторок – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

  • 18 травня, середа – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День правдивості та об'єктивної самооцінки, коли не варто ображатися на одкровення та критику.

Реклама
  • 19 травня, четвер – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

  • 20 травня, п'ятниця – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 21 травня, субота – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Реклама
  • 22 травня, неділя – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть о 21:43. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

Раніше ми публікували місячний календар для саду та городу на травень 2022 року. А коли найкраще проводити маніпуляції із волоссям, ви можете дізнатися, зазирнувши у місячний календар стрижок на травень-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони завжди кажуть правду
Справедливі знаки зодіаку
Овен
Овен
Діва
Діва
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Вирощуєте рослини вдома?
Що не можна садити
Місячний календар на тиждень
9 - 15 травня
Вплив на життя
Магнітні бурі в травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Іменини у травні
Як привітати?
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти