Місячний календар на тиждень 16-22 травня 2022 року

Незважаючи на повню і місячне затемнення 16 травня, весь тиждень буде відносно позитивним і легким.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину травня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 16-22 травня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 16-22 травня 2022 року

16 травня, понеділок – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – місячне затемнення і повня о 7:15. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

17 травня, вівторок – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

18 травня, середа – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День правдивості та об'єктивної самооцінки, коли не варто ображатися на одкровення та критику.

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19 травня, четвер – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

20 травня, п'ятниця – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

21 травня, субота – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

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22 травня, неділя – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть о 21:43. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

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