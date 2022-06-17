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Місячний календар на тиждень 20-26 червня 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 червня, 10:40
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Згідно з місячним календарем, найважчими днями наступного тижня будуть середа та субота.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину червня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 20-26 червня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 20-26 червня 2022 року

  • 20 червня, понеділок – 21-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. Активний день, коли на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

  • 21 червня, вівторок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть о 12:21. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

  • 22 червня, середа – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Тяжкий день, коли бажано стримувати свої емоції.

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  • 23 червня, четвер – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

  • 24 червня, п'ятниця – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

  • 25 червня, субота – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

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  • 26 червня, неділя – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

Раніше ми публікували місячний календар стрижок на червень 2022 року. А коли найкраще фарбувати волосся, ви можете дізнатися, зазирнувши в місячний календар фарбування на червень-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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