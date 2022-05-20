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Місячний календар на тиждень 23-29 травня 2022 року

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20 травня, 11:51
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Згідно з місячним календарем, найважчими та непростими днями наступного тижня будуть понеділок, четвер та неділя.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець травня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як впливає Місяць на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 23-29 травня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 23-29 травня 2022 року

  • 23 травня, понеділок – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. Тяжкий день, коли бажано стримувати свої емоції.

  • 24 травня, вівторок – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

  • 25 травня, середа – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

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  • 26 травня, четвер – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

  • 27 травня, п'ятниця – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

  • 28 травня, субота – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

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  • 29 травня, неділя – 29-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, та активізуються темні сили.

Раніше ми публікували місячний календар для саду та городу на травень 2022 року. А коли найкраще проводити маніпуляції із волоссям, ви можете дізнатися, зазирнувши у місячний календар стрижок на травень-2022.

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