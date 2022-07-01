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Місячний календар на тиждень 4-10 липня 2022 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 липня, 10:40
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Згідно з місячним календарем, найскладнішими днями наступного тижня будуть вівторок та четвер.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на початок липня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 4-10 липня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 4-10 липня 2022 року

  • 4 липня, понеділок – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя та обставини.

  • 5 липня, вівторок – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і необдумані вчинки.

  • 6 липня, середа – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – молодик. День каяття у своїх гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

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  • 7 липня, четвер – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть о 5:15. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більш ніж в інші дні.

  • 8 липня, п'ятниця – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

  • 9 липня, субота – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

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  • 10 липня, неділя – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

Раніше ми публікували місячний календар стрижок на липень 2022 року. А ще давали прогноз астролога, коли закінчиться складний для України період у війні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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