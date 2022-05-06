Місячний календар на тиждень 9-15 травня 2022 року

За місячним календарем, наступного тижня найскладнішим днем буде субота.

Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину травня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 9-15 травня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 9-15 травня 2022 року

9 травня, понеділок – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – перша чверть о 3:22. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

10 травня, вівторок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

11 травня, середа – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

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12 травня, четвер – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

13 травня, п'ятниця – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

14 травня, субота – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокус, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

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15 травня, неділя – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

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