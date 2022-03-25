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Магнітні бурі у квітні 2022 року: штормитиме вже від початку місяця

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25 березня, 12:10
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У квітні-2022 очікуються три найпотужніші магнітні бурі, коли Сонце буде особливо агресивним.
Коли очікуються магнітні бурі у квітні
Коли очікуються магнітні бурі у квітні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Якою буде середина весни у геомагнітному сенсі? Коли нам загрожують магнітні бурі? Яка геомагнітна обстановка буде на головні свята квітня: День сміху, Благовіщення, Вербну неділю, Великдень-2022? Читайте прогноз геомагнітних коливань на квітень у нашій статті.

Прогноз магнітних бур на місяць буде особливо корисним метеозалежним людям, щоб вони могли певною мірою підготуватися і вберегти себе від негативного впливу Сонця. Адже під час магнітних бур спостерігається погіршення самопочуття.

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Геомагнітний стан у квітні-2022

Найсильніша магнітна буря, що досягає рівня G1 , припадає на початок місяця – 1 та 2 квітня . Але вже в неділю, 3 квітня вона піде на спад.

Наступний неспокійний період настане за два тижні – з 17 по 20 квітня очікується не дуже потужний, але затяжний геомагнітний сплеск.

Нарешті, третя та остання хвиля накриє Землю наприкінці місяця. 27 квітня магнітосфера буде напружена, 28 та 29 квітня очікується серйозна буря, а 30-го числа вона піде на спад.

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Майте на увазі, що Сонце непостійне , і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на квітень 2022 року

  • Незначні магнітні коливання у квітні очікуються: 3, 18, 19, 20, 27, 30 числа.
  • Серйозні магнітні бурі можливі 1, 2, 17, 28, 29 квітня.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року.

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