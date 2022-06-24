Магнітні бурі у липні 2022 року: прогноз на місяць

У липні Сонце проявить серйозну активність і штормитиме 12 днів.

Магнітні бурі / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо у самому розпалі. Не дивно, що Сонце у найспекотніший місяць показує свою силу. Середина літа обіцяє багато складних днів . Протягом усього місяця спостерігається кілька магнітних затяжних бур.

Яким буде липень у геомагнітному сенсі? Коли чекати на магнітні бурі влітку-2022? Наскільки серйозною буде геомагнітна обстановка протягом місяця? Читайте прогноз магнітних бур на липень у нашій статті.

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Знаючи прогноз активності Сонця , метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу магнітних сплесків і бути готовими до можливого погіршення самопочуття та перепадів настрою в цей період.

Геомагнітний стан у липні-2022

Початок липня буде відносно спокійним та рівним.

Перший геомагнітний затяжний сплеск очікується у період з 8 по 11 липня але він буде помірним, і багато людей його навіть не відчують.

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Наступний небезпечний період пройде з 14 по 17 липня і також розтягнеться на чотири дні, але буде більш відчутним.

Останній у цьому місяці сплеск сонячної активності буде найсильнішим і впаде на Землю 20 липня, його пік припадає на 21 липня, а завершиться буря 23-го числа .

Прогноз магнітних бур на липень 2022 року

Незначні магнітні коливання у липні очікуються: 8, 9, 11, 22, 23 числа.

Серйозні магнітні бурі можливі 10, 14, 15, 16, 20, 21 липня.

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