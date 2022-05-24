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Магнітні бурі у червні 2022 року: прогноз на місяць

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 травня, 14:38
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Сонце півмісяця буде неспокійним та накриє Землю тривалим штормом.
Коли очікуються магнітні бурі у червні
Коли очікуються магнітні бурі у червні / Фото: Колаж: Сьогодні

Весна, що минає, наостанок підкине нам незначну магнітну бурю, яка розтягнеться на два дні – 27 та 28 травня. А далі у свої обійми нас прийме літо зі своїми сонячними радощами та неприємностями .

Яким буде початок літа у геомагнітному сенсі? Коли очікувати магнітні бурі у червні-2022? Наскільки серйозною буде геомагнітна обстановка протягом місяця? Читайте прогноз геомагнітних коливань на червень у нашій статті.

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Знаючи прогноз активності Сонця , метеозалежні люди зможуть хоч трохи захиститися від негативного впливу магнітних бур та бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою у цей період.

Геомагнітний стан у червні-2022

Початок червня пройде спокійно.

Проте, починаючи з другої декади місяця, Сонце заявить про себе дуже серйозно. Штормитиме з різною силою протягом десяти днів поспіль – з 10 по 19 червня . Особливо небезпечними будуть 11, 13, 16, 18 числа .

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Другий сплеск сонячної активності буде не надто сильним, але також затяжним і розтягнеться на три дні – 23, 24 та 25 червня .

Далі за прогнозом геомагнітна обстановка прийде в норму до кінця місяця.

Майте на увазі, що Сонце непостійне , та прогноз його активності може змінюватися.

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Прогноз магнітних бур на червень 2022 року

  • Незначні магнітні коливання у червні очікуються: 10, 14, 15, 19, 23, 24, 25 числа.
  • Серйозні магнітні бурі можливі 11, 12, 13, 16, 17, 18 червня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у червні-2022 в Україні. А також розповідали, коли буде літнє сонцестояння у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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