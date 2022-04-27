Магнітні бурі у травні 2022 року: тричі на місяць штормитиме

Найпотужніша магнітна буря очікується наприкінці місяця, але весь травень сонце буде неспокійним.

Коли очікуються магнітні бурі у травні / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Квітень наостанок ще засмутить нас серйозною бурею 29-го числа, а на порозі місяць травень зі своїми сонячними "сюрпризами" .

Яким буде кінець весни у геомагнітному сенсі? Коли прийдуть магнітні бурі? Яка геомагнітна обстановка буде на травневі святкові дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на травень у нашій статті.

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Знаючи прогноз активності Сонця , метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу магнітних бур та бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних коливань.

Геомагнітний стан у травні-2022

Перша серйозна магнітна буря очікується у першій декаді місяця – 7 травня . Але штормитиме кілька днів поспіль із 6 по 9 травня .

Другий сплеск сонячної активності буде не надто сильним, але також затяжним і розтягнеться на чотири дні. з 13 по 16 травня .

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Найпотужніша магнітна буря місяця випадає на 26 травня . Протягом наступних двох днів вона піде на спад.

Майте на увазі, що Сонце непостійне , та прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на травень 2022 року

Незначні магнітні коливання у травні очікуються: 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 28 числа.

Серйозні магнітні бурі можливі 7, 8, 26, 27 травня.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року, де розповідали про фази Місяця, дати молодика та повні, сприятливі і несприятливі дні. Також читайте місячний календар для саду та городу на травень 2022 року.