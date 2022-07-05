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Потужна магнітна буря насувається на Землю від сьогодні: скільки триватиме

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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5 липня, 12:03
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Серйозний геомагнітний спалах атакуватиме Землю протягом кількох днів.
6 липня буде найсильніша магнітна буря
6 липня буде найсильніша магнітна буря / Фото: Unsplash

Найпотужніша з початку літа магнітна буря накриє землю з сьогоднішнього дня, 5 липня, і триватиме три доби.

Згідно з прогнозом, початок зростання сонячної активності припадає на сьогоднішній вечір, досягаючи рівня 3 бали.

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Далі в середу, 6 липня , на ранок та день очікується пік сонячної активності – максимальний з початку літа, що сягає 5 балів. Надвечір він піде на незначний спад до 4 балів.

В четвер, 7 липня , саме у свято Івана Купала, Сонце продовжить атакувати Землю, але вже значно слабше, ніж попереднього дня – 3 бали.

І наостанок, 8 липня , на вечір п'ятниці, геомагнітний стан поступово знизиться до норми.

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Знаючи прогноз активності Сонця , метеозалежні люди зможуть певною мірою захиститися від негативного впливу магнітних сплесків і бути готовими до можливого погіршення самопочуття та перепадів настрою в цей період.

Виходячи з прогнозу магнітних бур на липень 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:

  • Незначні магнітні коливання: 8, 14, 17-21, 24, 25 числа.
  • Серйозні магнітні бурі: 15, 16, 22, 23 липня.

Раніше ми публікували список ретроградних планет-2022, дати та вплив на людей. Також читайте місячний календар для саду та городу на липень 2022 року.

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Ольга Козачок
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